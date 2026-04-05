Ученые нашли мужскую "точку G": она не там, где ее искали

Исследователи заявили, что смогли точнее определить мужскую "точку G". Это зона повышенной чувствительности, стимуляция которой может вызвать интенсивные сексуальные ощущения. Результаты работы учёные опубликовали в научном журнале Andrology.

Где находится "точка G" у мужчин.

На протяжении десятилетий в популярной литературе о сексуальном здоровье считалось, что мужским эквивалентом женской "точки G" является предстательная железа. Ее стимуляцию связывали с сильными ощущениями во время секса. Однако новое исследование показало, что ключевая эрогенная зона мужчин может быть расположена в другом месте.

Группа испанских ученых из Университета Сантьяго де Компостела изучила анатомию мужских половых органов, анализируя тонкие срезы тканей. Для исследования использовали образцы, полученные от 30 плодов на разных стадиях развития и от 14 взрослых мужчин, завещавших свои тела науке.

В ходе анализа ученые создали подробную карту нервных окончаний. Они обнаружили треугольный или V-образный участок на нижней стороне пениса в "дельте уздечки", где крайняя плоть соединяется с головкой. Именно в этой зоне сосредоточено большое количество нервных рецепторов удовольствия, позволяющее ее называть мужской "точкой G".

"Это одно из самых приятных мест для мужской сексуальной стимуляции", – рассказал ученый Эрик Чунг из Университета Квинсленда в Австралии.

По данным исследования, в этом небольшом участке могут размещаться до 17 нервных пучков, что создает своеобразную "сенсорную горячую точку".

"То, что женская "точка G" десятилетиями вызвала споры, в то время как эрогенный центр пениса, столь очевидный по структуре и ощущениям, остается недостаточно изученным в научной литературе, подчеркивает постоянные слепые пятна в сексуальной медицине и урологии", — пишут авторы работы.

Ученые отмечают, что открытие помогает лучше понять нейроанатомию сексуальных ощущений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие позы для секса следует попробовать.

Также "Комментарии" писали о том, как выглядит самый сексуальный мужчина в мире, согласно науке.