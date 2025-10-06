logo_ukra

Головна Новини Дозвілля секс Скільки триває секс насправді: вчені з’ясували середню тривалість для чоловіків
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки триває секс насправді: вчені з’ясували середню тривалість для чоловіків

Вчені з’ясували, скільки в середньому триває секс у чоловіків. Результати дослідження Lovehoney показують, як змінюється тривалість з віком.

6 жовтня 2025, 15:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Нові дані дослідження Lovehoney розвінчують популярні міфи про сексуальну витривалість чоловіків. Виявилося, що середня тривалість статевого акту зовсім не така, як часто показують у фільмах чи рекламі.

Скільки триває секс насправді: вчені з’ясували середню тривалість для чоловіків

Скільки триває секс у чоловіків. Фото з відкритих джерел

Компанія Lovehoney провела масштабне опитування серед чоловіків різних вікових груп, щоб з’ясувати, скільки в середньому триває секс. Результати виявилися досить передбачуваними, адже з віком тривалість поступово скорочується.

До 24 років секс у чоловіків триває близько 16 хвилин, а у наступні 10 років досягає піка сексуальної витривалості. Після 34 років тривалість сексу для чоловіків з віком починає поступово знижуватися. 

Скільки триває секс у чоловіків:

  • - 18-24 роки — у середньому 16,1 хвилини
  • - 25-34 роки — 18,3 хвилини
  • - 35-44 роки — 17,4 хвилини
  • - 45-54 роки — 14,1 хвилини
  • - 55-64 роки — 11,3 хвилини
  • - 65+ років — 8,1 хвилини

Медсестра з питань сексуального здоров’я Сара Муліндва пояснила, чому тривалість сексу зазвичай досягає піку у проміжку між 25-34 роками.

"У цьому віці фізична форма, гормональний баланс і енергія поєднуються найкраще. З роками витривалість знижується, а відновлення після оргазму триває довше", — вказує Міліндва.

Фахівчиня додає, що швидший оргазм у молодому віці часто зумовлений емоційним збудженням і новизною досвіду. Однак експертка з питань сексуального здоров’я зауважує, що "найважливіше — це спілкування, техніка та задоволення, а не секундомір".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, у якому віці найчастіше зраджують.

Також "Коментарі" писали про те, чому люди займаються сексом все менше.



Джерело: https://metro.co.uk/2025/10/05/long-average-guy-lasts-bed-depending-age-2-24343794/
