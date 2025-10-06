Скільки триває секс насправді: вчені з’ясували середню тривалість для чоловіків

Рубрики
Нові дані дослідження Lovehoney розвінчують популярні міфи про сексуальну витривалість чоловіків. Виявилося, що середня тривалість статевого акту зовсім не така, як часто показують у фільмах чи рекламі.
Скільки триває секс у чоловіків. Фото з відкритих джерел
Компанія Lovehoney провела масштабне опитування серед чоловіків різних вікових груп, щоб з’ясувати, скільки в середньому триває секс. Результати виявилися досить передбачуваними, адже з віком тривалість поступово скорочується.
До 24 років секс у чоловіків триває близько 16 хвилин, а у наступні 10 років досягає піка сексуальної витривалості. Після 34 років тривалість сексу для чоловіків з віком починає поступово знижуватися.
Скільки триває секс у чоловіків:
Медсестра з питань сексуального здоров’я Сара Муліндва пояснила, чому тривалість сексу зазвичай досягає піку у проміжку між 25-34 роками.
Фахівчиня додає, що швидший оргазм у молодому віці часто зумовлений емоційним збудженням і новизною досвіду. Однак експертка з питань сексуального здоров’я зауважує, що "найважливіше — це спілкування, техніка та задоволення, а не секундомір".
