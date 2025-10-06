Скільки триває секс насправді: вчені з’ясували середню тривалість для чоловіків

Нові дані дослідження Lovehoney розвінчують популярні міфи про сексуальну витривалість чоловіків. Виявилося, що середня тривалість статевого акту зовсім не така, як часто показують у фільмах чи рекламі.

Скільки триває секс у чоловіків. Фото з відкритих джерел

Компанія Lovehoney провела масштабне опитування серед чоловіків різних вікових груп, щоб з’ясувати, скільки в середньому триває секс. Результати виявилися досить передбачуваними, адже з віком тривалість поступово скорочується.

До 24 років секс у чоловіків триває близько 16 хвилин, а у наступні 10 років досягає піка сексуальної витривалості. Після 34 років тривалість сексу для чоловіків з віком починає поступово знижуватися.

Скільки триває секс у чоловіків:

- 18-24 роки — у середньому 16,1 хвилини

- 25-34 роки — 18,3 хвилини

- 35-44 роки — 17,4 хвилини

- 45-54 роки — 14,1 хвилини

- 55-64 роки — 11,3 хвилини

- 65+ років — 8,1 хвилини

Медсестра з питань сексуального здоров’я Сара Муліндва пояснила, чому тривалість сексу зазвичай досягає піку у проміжку між 25-34 роками.

"У цьому віці фізична форма, гормональний баланс і енергія поєднуються найкраще. З роками витривалість знижується, а відновлення після оргазму триває довше", — вказує Міліндва.

Фахівчиня додає, що швидший оргазм у молодому віці часто зумовлений емоційним збудженням і новизною досвіду. Однак експертка з питань сексуального здоров’я зауважує, що "найважливіше — це спілкування, техніка та задоволення, а не секундомір".

