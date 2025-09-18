У якому віці найчастіше зраджують: на які ознаки звернути увагу

Зрада у стосунках може хвилювати багатьох чоловіків та жінок. Чому це відбувається? І чи справді існує вік, у якому ризик невірності зростає? Експерти з психології та інтимних стосунків пояснюють, у які періоди життя найбільше трапляються зради та як вчасно помітити тривожні сигнали.

Коли найчастіше зраджують. Фото з відкритих джерел

Згідно з дослідженням Statista, приблизно 21% респондентів у США зізналися у зраді партнеру. Тоді як за даними Інституту сімейних досліджень США, чоловіки зраджують у 20% стосунків проти 13% у жінок, які визнали, що мали інтимний зв’язок із кимось поза шлюбом.

У якому віці найчастіше зраджують

За словами "коуча з невірності" Альберта Арнайза, найбільш ризикованими для зради є три вікові рубежі: 29, 39 та 49 років. Своєю чергою консультантка з питань стосунків Альбертіна Фішер пояснює, що у 29 років чоловіки та жінки часто переживають нову роль у житті, наприклад шлюб і батьківство. Зміни в динаміці стосунків, нові обов’язки та стрес можуть підштовхнути до зради.

Коуч із інтимних стосунків Нікола Фостер розповів, чому зрада може відбутися у 39 років. За його словами, до 39 років люди, які активно знайомилися коли їм було 20, починають замислюватися, чи готові вони залишитися у стосунках до кінця життя з одним партнером. Таким чином це період сумнівів і переоцінки, який посилюється нудьгою у стосунках, бажанням різноманіття і стресом від батьківства.

Як стверджує Фостер, у 49 років фактори середнього віку посилюються, тому пари можуть відчувати, що переросли одне одного, а сексуальні проблеми стають додатковим тригером. У цей період помітні проблеми з лібідо, а також гормональні зміни, зокрема менопауза, що впливають на сексуальне життя.

Ознаки зради

Приватний детектив Аарон Бонд радить звертати увагу на такі зміни у поведінці партнера:

- Зміни у використанні телефону – нові паролі, постійне носіння телефону із собою, реакція захисту на прохання подивитися гаджет.

- Телефон екраном вниз – щоб приховати повідомлення.

- Менше розповідей про свій день – уникнення спілкування для зниження почуття провини.

- Зміни в інтимній близькості – різке зниження сексуальної активності або, навпаки, її збільшення, щоб замаскувати провину.

Фахівці наголошують, що поява цих ознак не завжди означає зраду. Але це сигнал, що у стосунках є проблеми, які варто обговорити. Відкрите спілкування та спільна робота над відносинами допомагають уникнути кризи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що менеджерка борделю назвала "дурні" помилки чоловіків, через які їх ловлять на зраді.

Також "Коментарі" писали, що скандал зі зрадою на концерті Coldplay спричинив новий тренд на Pornhub.