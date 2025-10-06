Сколько длится секс на самом деле: ученые выяснили среднюю продолжительность для мужчин

Новые данные исследования Lovehoney развенчивают популярные мифы о сексуальной выносливости мужчин. Оказалось, что средняя продолжительность полового акта отнюдь не такая, как часто показывают в фильмах или рекламе.

Сколько длится секс у мужчин. Фото из открытых источников

Компания Lovehoney провела масштабный опрос среди мужчин разных возрастов, чтобы выяснить, сколько в среднем длится секс. Результаты оказались достаточно предсказуемыми, ведь с возрастом длительность постепенно сокращается.

К 24 годам секс у мужчин длится около 16 минут, а в последующие 10 лет достигает пика сексуальной выносливости. После 34 лет продолжительность секса для мужчин с возрастом начинает постепенно снижаться.

Сколько длится секс у мужчин:

— 18-24 года – в среднем 16,1 минуты

— 25-34 года – 18,3 минуты

— 35-44 года – 17,4 минуты

— 45-54 года – 14,1 минуты

— 55-64 года – 11,3 минуты

— 65 лет – 8,1 минуты

Медсестра по сексуальному здоровью Сара Мулиндва объяснила, почему продолжительность секса обычно достигает пика в промежутке между 25-34 годами.

"В этом возрасте физическая форма, гормональный баланс и энергия сочетаются лучше. С годами выносливость снижается, а восстановление после оргазма длится дольше", — указывает Милиндва.

Специалист добавляет, что более быстрый оргазм в молодом возрасте часто обусловлен эмоциональным возбуждением и новизной опыта. Однако эксперт по вопросам сексуального здоровья отмечает, что "самое важное — это общение, техника и удовольствие, а не секундомер".

