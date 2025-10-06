Сколько длится секс на самом деле: ученые выяснили среднюю продолжительность для мужчин

Рубрики
Новые данные исследования Lovehoney развенчивают популярные мифы о сексуальной выносливости мужчин. Оказалось, что средняя продолжительность полового акта отнюдь не такая, как часто показывают в фильмах или рекламе.
Сколько длится секс у мужчин. Фото из открытых источников
Компания Lovehoney провела масштабный опрос среди мужчин разных возрастов, чтобы выяснить, сколько в среднем длится секс. Результаты оказались достаточно предсказуемыми, ведь с возрастом длительность постепенно сокращается.
К 24 годам секс у мужчин длится около 16 минут, а в последующие 10 лет достигает пика сексуальной выносливости. После 34 лет продолжительность секса для мужчин с возрастом начинает постепенно снижаться.
Сколько длится секс у мужчин:
Медсестра по сексуальному здоровью Сара Мулиндва объяснила, почему продолжительность секса обычно достигает пика в промежутке между 25-34 годами.
Специалист добавляет, что более быстрый оргазм в молодом возрасте часто обусловлен эмоциональным возбуждением и новизной опыта. Однако эксперт по вопросам сексуального здоровья отмечает, что "самое важное — это общение, техника и удовольствие, а не секундомер".
