logo

BTC/USD

124573

ETH/USD

4580.68

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг секс Сколько длится секс на самом деле: ученые выяснили среднюю продолжительность для мужчин
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько длится секс на самом деле: ученые выяснили среднюю продолжительность для мужчин

Ученые выяснили, сколько в среднем длится секс у мужчин. Результаты исследования Lovehoney показывают, как меняется продолжительность с возрастом.

6 октября 2025, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Новые данные исследования Lovehoney развенчивают популярные мифы о сексуальной выносливости мужчин. Оказалось, что средняя продолжительность полового акта отнюдь не такая, как часто показывают в фильмах или рекламе.

Сколько длится секс на самом деле: ученые выяснили среднюю продолжительность для мужчин

Сколько длится секс у мужчин. Фото из открытых источников

Компания Lovehoney провела масштабный опрос среди мужчин разных возрастов, чтобы выяснить, сколько в среднем длится секс. Результаты оказались достаточно предсказуемыми, ведь с возрастом длительность постепенно сокращается.

К 24 годам секс у мужчин длится около 16 минут, а в последующие 10 лет достигает пика сексуальной выносливости. После 34 лет продолжительность секса для мужчин с возрастом начинает постепенно снижаться.

Сколько длится секс у мужчин:

  • — 18-24 года – в среднем 16,1 минуты
  • — 25-34 года – 18,3 минуты
  • — 35-44 года – 17,4 минуты
  • — 45-54 года – 14,1 минуты
  • — 55-64 года – 11,3 минуты
  • — 65 лет – 8,1 минуты

Медсестра по сексуальному здоровью Сара Мулиндва объяснила, почему продолжительность секса обычно достигает пика в промежутке между 25-34 годами.

"В этом возрасте физическая форма, гормональный баланс и энергия сочетаются лучше. С годами выносливость снижается, а восстановление после оргазма длится дольше", — указывает Милиндва.

Специалист добавляет, что более быстрый оргазм в молодом возрасте часто обусловлен эмоциональным возбуждением и новизной опыта. Однако эксперт по вопросам сексуального здоровья отмечает, что "самое важное — это общение, техника и удовольствие, а не секундомер".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в каком возрасте чаще всего изменяют.

Также "Комментарии" писали о том, почему люди занимаются сексом все меньше.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://metro.co.uk/2025/10/05/long-average-guy-lasts-bed-depending-age-2-24343794/
Теги:

Новости

Все новости