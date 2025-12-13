logo_ukra

Психологи назвали фрази, які руйнують стосунки в ліжку — і часто непомітно
НОВИНИ

Психологи назвали фрази, які руйнують стосунки в ліжку — і часто непомітно

Інтим — це не тільки тіло, а й слова: не кажіть цього, якщо не хочете зруйнувати довіру.

13 грудня 2025, 21:51
Автор:
avatar

Проніна Анна

Психологи попереджають: деякі слова, сказані у ліжку або після інтимної близькості, здатні надовго зруйнувати довіру і навіть зіпсувати стосунки. Здавалося б, буденні фрази часто сприймаються партнером як критика, байдужість або сигнал про незадоволеність. "Те, що ми говоримо одне одному у найінтимніші моменти, має більшу вагу, ніж здається", — зазначає сексологиня Катерина Гончарова.

Психологи назвали фрази, які руйнують стосунки в ліжку — і часто непомітно

Ніколи не говори це під час сексу — ці 5 фраз вбивають інтим

Ось 5 фраз, яких варто уникати, якщо ви дбаєте про стосунки:

  1. "Це все?" — Фраза, яка миттєво змушує партнера почуватися невпевнено і принижується його/її зусилля.

  2. "А мій колишній/колишня..." — Порівняння у ліжку — табу. Воно б’є по самооцінці сильніше за будь-яку критику.

  3. "Ти знову не так..." — Така фраза блокує будь-яке бажання експериментувати.

  4. "Може, не сьогодні?" (коли це постійно) — Відмова — це нормально, але систематичне уникання без пояснень сприймається як відштовхування.

  5. "Та нормально було..." (байдужий тон) — Інтим — це не місце для формальностей. Байдужість у словах — сигнал тривоги для партнера.

Експерти наголошують: у момент близькості люди особливо вразливі, тому кожне слово має значення. Нерідко саме емоційна невпевненість, спричинена необережною фразою, запускає ланцюг відчуження в парі. Замість критики чи іронії важливо навчитися говорити про свої бажання відкрито, але з повагою. Просте "дякую", щире визнання приємного моменту або навіть мовчазна підтримка можуть зміцнити довіру більше, ніж будь-які "правильні" техніки. Інтим — це не змагання, а простір для взаємної турботи. І якщо цей простір заповнений образами, недомовками чи байдужістю, жодні спроби "реанімувати пристрасть" не дадуть результату. Відвертість, м’якість і емпатія — ось справжній фундамент гармонії у стосунках.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що сексологиня Святослава Федорець зазначає, що за останні кілька років уявлення українців про "заборонені" теми помітно змінилися. Те, що раніше вважалося делікатним і складним для обговорення, сьогодні перестало бути таким чутливим. Люди дедалі спокійніше говорять про оргазми, труднощі з передчасною еякуляцією, знижене лібідо та інші питання, які колись викликали сором або скутість.



