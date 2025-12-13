logo

Психологи назвали фразы, разрушающие отношения в постели – и часто незаметно
Психологи назвали фразы, разрушающие отношения в постели – и часто незаметно

Интим – это не только тело, но и слова: не говорите этого, если не хотите разрушить доверие.

13 декабря 2025, 21:51
Автор:
Проніна Анна

Психологи предупреждают: некоторые слова, сказанные в постели или после интимной близости, надолго способны разрушить доверие и даже испортить отношения. Казалось бы, обыденные фразы часто воспринимаются партнером как критика, безразличие или сигнал о недовольстве. "То, что мы говорим друг другу в самые интимные моменты, имеет большее значение, чем кажется", — отмечает сексологиня Екатерина Гончарова.

Психологи назвали фразы, разрушающие отношения в постели – и часто незаметно

Никогда не говори это во время секса – эти 5 фраз убивают интим.

Вот 5 фраз, которых следует избегать , если вы заботитесь об отношениях:

  1. "Это все?" — Фраза, которая мгновенно заставляет партнера чувствовать себя неуверенно и унижается его усилия.

  2. "А мой бывший/бывшая..." — Сравнение в постели табу. Оно бьет по самооценке сильнее любой критики.

  3. "Ты снова не так…" — Такая фраза блокирует любое желание экспериментировать.

  4. "Может, не сегодня?" (когда это постоянно) — Отказ — это нормально, но систематическое избегание без объяснений воспринимается как отталкивание.

  5. "Да нормально было…" (безразличный тон) — Интим — это не место для формальностей. Равнодушие в словах — сигнал тревоги для партнера.

Эксперты отмечают: в момент близости люди особенно уязвимы, поэтому каждое слово имеет значение. Нередко именно эмоциональная неуверенность, вызванная неосторожной фразой, запускает цепь отчуждения в паре. Вместо критики или иронии важно научиться говорить о своих желаниях открыто, но с уважением. Простое "спасибо", искреннее признание приятного момента или даже молчаливая поддержка могут укрепить доверие больше, чем любые "правильные" техники. Интим – это не соревнование, а простор для взаимной заботы. И если это пространство заполнено образами, недомолвками или безразличием, никакие попытки "реанимировать страсть" не дадут результата. Откровенность, мягкость и эмпатия – вот настоящий фундамент гармонии в отношениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что сексологиня Святослава Федорец отмечает, что за последние несколько лет представления украинцев о "запрещенных" темах заметно изменились. То, что раньше считалось щекотливым и сложным для обсуждения, сегодня перестало быть столь чувствительным. Люди все спокойнее говорят об оргазмах, трудностях с преждевременной эякуляцией, пониженном либидо и других вопросах, когда-то вызывавших стыд или скованность.



