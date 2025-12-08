Секс без цензури: що насправді вважають табу українці

Сексологиня Святослава Федорець зазначає, що за останні кілька років уявлення українців про "заборонені" теми помітно змінилися. Те, що раніше вважалося делікатним і складним для обговорення, сьогодні перестало бути таким чутливим. Люди дедалі спокійніше говорять про оргазми, труднощі з передчасною еякуляцією, знижене лібідо та інші питання, які колись викликали сором або скутість.

Теми-табу у сексолога

Втім, частина тем все ще залишається табуйованою. За словами експертки, найважче людям проговорювати практики, пов’язані з пегінгом — коли жінка використовує страпон для проникнення в чоловіка. Також складно відкрито говорити про сексуальні фантазії, особливо ті, що виходять за межі "класичних" уявлень, та про анальний секс. Саме ці запити пацієнти часто подають із найбільшою обережністю.

Федорець пояснює, що для оцінки "нормальності" сексуальної поведінки існує кілька базових принципів. Будь-які дії в інтимній сфері мають відбуватися виключно за взаємною згодою, з орієнтацією на отримання й надання задоволення, без заподіяння шкоди одному чи кільком учасникам. Додатково важливо, щоб сексуальні практики не завдавали шкоди суспільству. Якщо ці умови дотримані — поведінка не може вважатися патологічною чи "ненормальною".

