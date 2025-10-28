Мільйони людей можуть страждати на сексомнію: що це за розлад

Науковці з Університету Бергена (Норвегія) з’ясували, що мільйони людей у всьому світі можуть мати маловідомий розлад сну під назвою сексомнія, але навіть не підозрювати про це. Цей стан змушує людину проявляти сексуальну активність під час сну, зокрема мастурбувати, торкатися партнера або вступати в статевий акт. Це все відбувається без свідомого контролю.

Що таке сексомнія. Фото з відкритих джерел

Що таке сексомнія

Сексомнія (sexsomnia) — це різновид сомнамбулізму, коли мозок частково залишається активним під час сну. Людина може виконувати складні дії, включно із сексуальними, але не пам’ятати цього після пробудження. Розлад може проявлятися епізодично або бути хронічним.

Як вказують вчені, близько 11% із понад 1000 опитаних учасників дослідження зізналися, що хоча б раз переживали подібні епізоди, а 6% зауважили, що вони траплялися нещодавно. Найчастіше це проявляється у вигляді мастурбації під час сну. У 4% через дотики до партнера, а у 2% у повноцінному статевому акті вночі.

Науковці припускають, що сексомнія може бути пов’язана зі стресом, перевтомою або порушенням режиму сну. Найчастіше епізоди відбуваються у першу годину після засинання, коли тіло вже спить, але мозок ще не до кінця відключився.

Деякі пацієнти під час нападів стають ніжнішими й більш емоційними, інші ж навпаки діють агресивно або нехарактерно для себе. Саме тому лікарі наголошують, що сексомнія не просто курйозний випадок, а клінічний розлад, який може потребувати допомоги спеціаліста, особливо якщо він створює проблеми у стосунках або викликає почуття провини.

Дослідники наголошують, що сексомнія зустрічається частіше, ніж вважалося раніше, і чоловіки за статистикою схильні до неї більше, ніж жінки.

"Наші результати свідчать, що сексомнія — реальне явище, яке переживає значна частина населення. Це не просто дивна поведінка уві сні, а медичний стан, який варто досліджувати далі", — зазначили автори дослідження.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що лікар попередив про заборону займатися сексом у одному конкретному місці.

Також "Коментарі" писали про 30-річну незайману, яка пояснила, чому вона "ніколи" не хоче займатися сексом.