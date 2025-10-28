Миллионы людей могут страдать сексомнию: что это за расстройство

Ученые из Университета Бергена (Норвегия) выяснили, что миллионы людей во всем мире могут иметь малоизвестное расстройство сна под названием сексомния, но даже не подозревать об этом. Это состояние заставляет человека проявлять сексуальную активность во время сна, в частности мастурбировать, затрагивать партнера или вступать в половой акт. Это происходит без сознательного контроля.

Что такое сексомния. Фото из открытых источников

Что такое сексомния

Сексомния (sexsomnia) – это разновидность сомнамбулизма, когда мозг частично остается активным во время сна. Человек может выполнять сложные действия, включая сексуальные, но не помнить этого после пробуждения. Расстройство может проявляться эпизодически или быть хроническим.

Как указывают ученые, около 11% из более чем 1000 опрошенных участников исследования признались, что хотя бы раз переживали подобные эпизоды, а 6% заметили, что они случались недавно. Чаще это проявляется в виде мастурбации во время сна. У 4% через прикосновения к партнеру, а у 2% в полноценном половом акте ночью.

Ученые предполагают, что сексомния может быть связана со стрессом, переутомлением или нарушением режима сна. Чаще эпизоды происходят в час после засыпания, когда тело уже спит, но мозг еще не до конца отключился.

Некоторые пациенты во время приступов становятся более нежными и эмоциональными, другие же наоборот действуют агрессивно или нехарактерно для себя. Именно поэтому врачи подчеркивают, что сексомния не просто курьезный случай, а клиническое расстройство, которое может нуждаться в помощи специалиста, особенно если оно создает проблемы в отношениях или вызывает чувство вины.

Исследователи отмечают, что сексомния встречается чаще, чем считалось ранее, и мужчины по статистике подвержены ей больше, чем женщины.

"Наши результаты свидетельствуют, что сексомния — реальное явление, которое переживает значительная часть населения. Это не просто странное поведение во сне, а медицинское состояние, которое следует исследовать дальше", — отметили авторы исследования.

