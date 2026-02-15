Менеджерка борделю розповіла, що насправді відбувається у будинку розпусти на День святого Валентина

День святого Валентина традиційно асоціюється з романтичними вечерями, квітами та подарунками. Однак у сфері секс-індустрії 14 лютого має свою специфіку. Менеджерка одного з найбільших легальних борделів Європи Кетрін Де Нуар розповіла, як насправді минає цей день за зачиненими дверима будинку розпусти.

Кетрін Де Нуар. Фото з відкритих джерел

Кетрін Де Нуар зауважила, що всупереч стереотипам, День святого Валентина не "тихий" період у борделях. За її словами, навпаки заклад фіксує підвищений попит. У робочі години сюди частіше приходять одружені чоловіки або ті, хто перебуває у стосунках. Деякі з них приносять квіти чи невеликі подарунки для улюбленої секс-працівниці. Однак ввечері аудиторія змінюється.

"Ввечері будинок розпусти більше заповнений самотніми хлопцями, які не хочуть бути на самоті в День святого Валентина, тому вони або йдуть з друзями випити кілька пляшок пива, а потім опиняються у нас, або йдуть прямо до нас", — розповіла Де Нуар.

За словами менеджерки борделю, чоловіки, які відвідують заклад хочуть не лише фізичного контакту, а й компанії та подолання самотності.

"Дуже мало чоловіків приходять, спускають штани та хочуть "просто" сексу. Більшість із них хочуть поговорити, вони хочуть відчути, що вони зі справжньою людиною, а не з роботом. Але думаю, що День святого Валентина — це день, коли самотність вражає деяких чоловіків сильніше, і вони не хочуть проводити його на самоті чи тинятися барами, повними самотніх людей, тому вони воліють заплатити за приємні враження", — говорить керівниця будинку розпусти.

Також, за словами менеджерки, цей день може бути прибутковий для жінок, які працюють у борделі. З іншого боку, багато працівників секс-індустрії самі перебувають у стосунках, тому вони зазвичай проводять День святого Валентина зі своїм партнером. Однак, ті, хто працює 14 лютого, можуть стягувати преміальну плату за свої секс-послуги.

Кетрін Де Нуар додала, що сам бордель не змінює правил та не пропонує спеціальних акцій чи бонусів на День святого Валентина. За її словами, інколи жінки прикрашають кімнати або обирають тематичну білизну, але це виключно добровільна ініціатива.

