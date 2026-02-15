logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг секс Менеджер борделя рассказала, что на самом деле происходит в публичном доме на День святого Валентина
commentss НОВОСТИ Все новости

Менеджер борделя рассказала, что на самом деле происходит в публичном доме на День святого Валентина

Менеджерша легального борделя рассказала, что там происходит 14 февраля. Кто приходит и растет ли спрос на интимные услуги.

15 февраля 2026, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

День святого Валентина традиционно ассоциируется с романтическими ужинами, цветами и подарками. Однако в сфере секс-индустрии 14 февраля имеет свою специфику. Менеджерша одного из крупнейших легальных борделей Европы Кэтрин Де Нуар рассказала, как на самом деле проходит этот день за закрытыми дверями публичного дома.

Менеджер борделя рассказала, что на самом деле происходит в публичном доме на День святого Валентина

Кэтрин Де Нуар. Фото из открытых источников

Кэтрин Де Нуар заметила, что вопреки стереотипам День святого Валентина не "тихий" период в борделях. По ее словам, напротив заведение фиксирует повышенный спрос. В рабочие часы сюда чаще приходят женатые мужчины или находящиеся в отношениях. Некоторые из них приносят цветы или небольшие подарки для любимой секс-работницы. Однако вечером аудитория меняется.

"Вечером публичный дом больше заполнен одинокими парнями, которые не хотят быть в одиночестве в День святого Валентина, поэтому они либо идут с друзьями выпить несколько бутылок пива, а потом оказываются у нас, либо идут прямо к нам", — рассказала Де Нуар.

По словам менеджерши борделя, мужчины, посещающие заведение хотят не только физического контакта, но и компании и преодоления одиночества.

"Очень мало мужчин приходят, спускают штаны и хотят "просто" секса. Большинство из них хотят поговорить, они хотят почувствовать, что они с настоящим человеком, а не с роботом. Но думаю, что День святого Валентина — это день, когда одиночество поражает некоторых мужчин сильнее, и они не хотят проводить его наедине предпочитают заплатить за приятные впечатления", — говорит руководительница дома разврата.

Также, по словам менеджерши, этот день может быть прибыльным для женщин, работающих в борделе. С другой стороны, многие работники секс-индустрии сами находятся в отношениях, поэтому обычно проводят День святого Валентина со своим партнером. Однако работающие 14 февраля могут взимать премиальную плату за свои секс-услуги.

Кэтрин Де Нуар добавила, что сам бордель не меняет правил и не предлагает специальных акций или бонусов в День святого Валентина. По ее словам, иногда женщины украшают комнаты или выбирают тематическое белье, но это исключительно добровольная инициатива.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что менеджер борделя назвала самую странную просьбу клиента в доме разврата.

Также "Комментарии" писали, что Кэтрин Де Нуар раскрыла правило восьми секунд в ее борделе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости