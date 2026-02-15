Менеджер борделя рассказала, что на самом деле происходит в публичном доме на День святого Валентина

День святого Валентина традиционно ассоциируется с романтическими ужинами, цветами и подарками. Однако в сфере секс-индустрии 14 февраля имеет свою специфику. Менеджерша одного из крупнейших легальных борделей Европы Кэтрин Де Нуар рассказала, как на самом деле проходит этот день за закрытыми дверями публичного дома.

Кэтрин Де Нуар. Фото из открытых источников

Кэтрин Де Нуар заметила, что вопреки стереотипам День святого Валентина не "тихий" период в борделях. По ее словам, напротив заведение фиксирует повышенный спрос. В рабочие часы сюда чаще приходят женатые мужчины или находящиеся в отношениях. Некоторые из них приносят цветы или небольшие подарки для любимой секс-работницы. Однако вечером аудитория меняется.

"Вечером публичный дом больше заполнен одинокими парнями, которые не хотят быть в одиночестве в День святого Валентина, поэтому они либо идут с друзьями выпить несколько бутылок пива, а потом оказываются у нас, либо идут прямо к нам", — рассказала Де Нуар.

По словам менеджерши борделя, мужчины, посещающие заведение хотят не только физического контакта, но и компании и преодоления одиночества.

"Очень мало мужчин приходят, спускают штаны и хотят "просто" секса. Большинство из них хотят поговорить, они хотят почувствовать, что они с настоящим человеком, а не с роботом. Но думаю, что День святого Валентина — это день, когда одиночество поражает некоторых мужчин сильнее, и они не хотят проводить его наедине предпочитают заплатить за приятные впечатления", — говорит руководительница дома разврата.

Также, по словам менеджерши, этот день может быть прибыльным для женщин, работающих в борделе. С другой стороны, многие работники секс-индустрии сами находятся в отношениях, поэтому обычно проводят День святого Валентина со своим партнером. Однако работающие 14 февраля могут взимать премиальную плату за свои секс-услуги.

Кэтрин Де Нуар добавила, что сам бордель не меняет правил и не предлагает специальных акций или бонусов в День святого Валентина. По ее словам, иногда женщины украшают комнаты или выбирают тематическое белье, но это исключительно добровольная инициатива.

