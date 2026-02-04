Менеджерка борделю назвала найдивніше прохання клієнта у будинку розпусти

Менеджерка великого легального борделю в Нідерландах Кетрін Де Нуар, яка працює в індустрії понад десять років, зізнається, що здивувати її непросто. За роки роботи вона бачила найрізноманітніші сценарії поведінки клієнтів у будинку розпусти, однак одне прохання Де Нуар й досі називає найсміливішим і водночас найнесподіванішим.

Кетрін Де Нуар. Фото з відкритих джерел

Кетрін Де Нуар в інтерв’ю LADBible розповіла, що за час своєї роботи вона бачила різні дивні випадки у борделі, зокрема як п’яниці бігали голими та обіцяли переспати з усіма працівницями, або двох клієнтів-чоловіків, які заплатили за секс утрьох, але зрештою опинилися вдвох, а працівниця публічного дому просто була змушена спостерігати.

Однак, за словами Де Нуар, є один постійний клієнт, який у борделі реалізовує своє доволі незвичне бажання.

"Я думаю, це фантазія про собаку", — сказала менеджерка борделю.

Як пояснює Де Нуар, "абсолютно нормальний хлопець" приходить у костюмі собаки та грає роль найкращого друга людини. За її словами, замість того, щоб займатися сексом у борделі, "він, по суті, просто собака", яким керує один із працівників будинку розпусти.

"Іноді приходить клієнт, він просто стоїть і дивиться, як собака. Іноді він лиже працівницю, іноді гризе її взуття... Потім, після восьми годин, він просто пакує все та йде додому до дружини", — сказала Де Нуар.

Де Нуар наголошує, що усі подібні сценарії відбуваються в межах закону, за згодою сторін і без порушення правил закладу. Хоча для багатьох такі історії можуть звучати дивно, менеджерка вважає їх частиною ширшої картини людської поведінки. На її думку, легалізована індустрія дозволяє безпечно вивчати межі фантазій і бажань, не завдаючи шкоди іншим.

"Ось чому мені подобається там працювати, люди можуть бути такими креативними та експериментувати, це чудово!", — підсумовує менеджерка борделю.

