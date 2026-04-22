Лікарка назвала три речі, яких не варто робити перед сексом

Перед інтимною близькістю багато людей думають про настрій, атмосферу чи романтику, однак лікарі зауважують, що деякі звички можуть зіпсувати момент і спричинити дискомфорт. Медики назвали три речі, яких краще уникати перед сексом, аби зберегти комфорт і здоров’я.

Три речі, яких не можна робити перед сексом.

1. Прийом антигістамінних препаратів

Лікарка Джен Кодл із Філадельфії пояснює, що популярні препарати від алергії можуть викликати сухість слизових оболонок. Це стосується не лише носа чи рота, а й інтимної зони. Через це статевий контакт може стати болючим або неприємним. Якщо без ліків не обійтися, лікарка радить заздалегідь подбати про додаткове зволоження та не ігнорувати сигнали організму.

2. Гоління безпосередньо перед близькістю

За словами лікарки, ще одна поширена помилка — це гоління інтимної зони прямо перед сексом. Після процедури шкіра часто стає чутливою, можуть з’явитися мікроподряпини або подразнення. Тертя під час сексу здатне посилити неприємні відчуття та викликати запалення. Лікарі радять залишати паузу між голінням і статевим контактом, щоб шкіра встигла відновитися.

3. Надмірне вживання алкоголю

Алкоголь іноді сприймають як спосіб розслабитися, однак його надлишок може мати зворотний ефект. Джен Кодл попереджає, що надмірне вживання спиртного впливає на координацію, чутливість і сексуальну функцію. У чоловіків це може спричинити труднощі з ерекцією, а в жінок зниження чутливості та дискомфорт.

