Лікар назвав "найнебезпечнішу позу для сексу": можна зламати пеніс

Деякі травми під час сексу трапляються значно частіше, ніж здається. За словами лікарів, одна популярна поза може бути пов’язана з найбільшою кількістю серйозних ушкоджень, зокрема переломом пеніса.

За даними опитування фармацевтичної компанії Superdrug, близько 62% людей хоча б раз у житті отримували травму під час сексу. Більшість таких випадків обмежуються судомами, болем у спині чи тимчасовим дискомфортом. Однак існують і набагато серйозніші травми.

Хірург і медичний популяризатор доктор Каран Раджан пояснює, що найбільший ризик у сексі пов’язаний з позою, яку часто називають позу "розвернутої ковбойки" або "зворотньої вершниці". У цій позиції жінка перебуває зверху спиною до партнера, і саме вона контролює рухи.

"Якщо відбуваються якісь непередбачувані поштовхи або якщо рухи двох людей не синхронізовані, чоловічий пеніс може вислизнути і бути розчавленим жіночою лобковою кісткою", — сказав лікар.

Попри поширений міф, пеніс не має кісток. Проте "перелом" усе ж можливий. Медики з Клініки Майо пояснюють, що під час ерекції орган наповнюється кров’ю і стає жорстким. Якщо він різко згинається або зазнає сильного удару, може пошкодитися білкова оболонка, яка утримує кров у кавернозних тілах. Саме цей розрив часто називають переломом пеніса.

Симптоми перелому пеніса може бути характерний тріск або клацання, миттєва втрата ерекції, сильний біль, набряк, синці, а іноді й кров у сечі.

Лікарі наголошують, що у разі підозри на перелом пеніса необхідно негайно звернутися до відділення невідкладної допомоги. Хоча ситуація може здаватися незручною, зволікання з лікуванням може призвести до серйозних ускладнень, включно з викривленням пеніса або еректильною дисфункцією. У більшості випадків для відновлення потрібне хірургічне втручання.

