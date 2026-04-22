Врач назвала три вещи, которых не стоит делать перед сексом
НОВОСТИ

Врач назвала три вещи, которых не стоит делать перед сексом

Врачи объяснили, почему перед сексом не следует принимать антигистаминные, бриться и злоупотреблять алкоголем.

22 апреля 2026, 14:40
Slava Kot

Перед интимной близостью многие думают о настроении, атмосфере или романтике, однако врачи отмечают, что некоторые привычки могут испортить момент и вызвать дискомфорт. Медики назвали три вещи, которые лучше избегать перед сексом, чтобы сохранить комфорт и здоровье.

Три вещи, которые нельзя делать перед сексом. Фото: Depositphotos

1. Прием антигистаминных препаратов

Врач Джен Кодл из Филадельфии объясняет, что популярные препараты от аллергии могут вызвать сухость слизистых. Это касается не только носа или рта, но и интимной зоны. Поэтому половой контакт может стать болезненным или неприятным. Если без лекарств не обойтись, врач советует заранее позаботиться о дополнительном увлажнении и не игнорировать сигналы организма.

2. Бритье непосредственно перед близостью

По словам врача, еще одна распространенная ошибка – это бритье интимной зоны прямо перед сексом. После процедуры кожа часто становится чувствительной, могут появиться микроцарапины или раздражение. Трение во время секса способно усилить неприятные ощущения и вызвать воспаление. Врачи советуют оставлять паузу между бритьем и половым контактом, чтобы кожа успела восстановиться.

3. Чрезмерное употребление алкоголя

Алкоголь иногда воспринимают как способ расслабиться, однако его избыток может иметь обратный эффект. Джен Кодл предупреждает, что чрезмерное употребление спиртного влияет на координацию, чувствительность и сексуальную функцию. У мужчин это может вызвать трудности с эрекцией, а у женщин снижение чувствительности и дискомфорт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда девушка избила своего парня за то, что тот отказался заниматься сексом.

Также "Комментарии" писали, что врач назвал самую опасную позу для секса.



Источник: https://www.instagram.com/reels/DWpkDyFkbmp/
