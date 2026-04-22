Врач назвала три вещи, которых не стоит делать перед сексом

Перед интимной близостью многие думают о настроении, атмосфере или романтике, однако врачи отмечают, что некоторые привычки могут испортить момент и вызвать дискомфорт. Медики назвали три вещи, которые лучше избегать перед сексом, чтобы сохранить комфорт и здоровье.
Врач Джен Кодл из Филадельфии объясняет, что популярные препараты от аллергии могут вызвать сухость слизистых. Это касается не только носа или рта, но и интимной зоны. Поэтому половой контакт может стать болезненным или неприятным. Если без лекарств не обойтись, врач советует заранее позаботиться о дополнительном увлажнении и не игнорировать сигналы организма.
По словам врача, еще одна распространенная ошибка – это бритье интимной зоны прямо перед сексом. После процедуры кожа часто становится чувствительной, могут появиться микроцарапины или раздражение. Трение во время секса способно усилить неприятные ощущения и вызвать воспаление. Врачи советуют оставлять паузу между бритьем и половым контактом, чтобы кожа успела восстановиться.
Алкоголь иногда воспринимают как способ расслабиться, однако его избыток может иметь обратный эффект. Джен Кодл предупреждает, что чрезмерное употребление спиртного влияет на координацию, чувствительность и сексуальную функцию. У мужчин это может вызвать трудности с эрекцией, а у женщин снижение чувствительности и дискомфорт.
