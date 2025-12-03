Їй просто не хочеться... Шупенюк розповіла, чому жінки втрачають лібідо — і як це руйнує стосунки (ВІДЕО)



















Жінка любить, але не хоче. І не розуміє чому. Відчуває провину, дратується, закривається. Партнер — ображається. А стосунки — тріщать.

Сценарій, знайомий кожній третій жінці, за словами лікарки Людмили Шупенюк.

Лікарка пояснює, чому зникає жіноче бажання — і як його повернути без сорому й страху.

У дописі на Facebook вона підняла тему, яку більшість обходить мовчки: зниження лібідо у жінок. І пояснила, що це не "лінощі" й не "вигадки", а біологія, гормони, емоції та медицина.

Кожна третя жінка, за статистикою, віком від 18 до 59 років скаржиться на зниження або відсутність сексуального бажання. Часто це призводить до конфліктів у парі, особливо коли чоловік хоче близькості більше, ніж жінка.

Але коли це стає проблемою? За словами Шупенюк, якщо саму жінку це турбує — тоді потрібно розбиратись у причинах.

Ось 5 найчастіших причин, які лікарка називає у своєму дописі:

Стрес

Хронічна напруга = підвищений кортизол. А кортизол глушить сексуальне збудження.

Сексуальна активність вимагає активізації парасимпатичної нервової системи — тобто спокою, а не тривоги.

Рішення: дихальні практики, прогулянки, медитація. Втома

"Хочу спати" — сильніше за "хочу сексу".

Проблема в енергії: якщо жінка не відновлюється, їй не до близькості.

Рішення: повноцінний сон, обмеження кофеїну, зміна часу інтиму на ранковий. Медикаменти

Контрацептиви, антидепресанти, таблетки від тиску — усі ці препарати можуть пригнічувати лібідо.

Навіть звичайні антигістамінні викликають сухість у піхві.

Рішення: консультація з лікарем, зміна дозування чи заміна препарату. Депресія

Сум, втома, відсутність інтересу до життя — і до сексу.

Це замкнене коло: пригнічення → апатія → ще більше пригнічення.

Рішення: фахова допомога. Гормональні збої

Низький тестостерон → менше збудження, фантазій, фізичної реакції.

Зниження естрогену → сухість, біль, дискомфорт.

Проблеми з щитоподібною залозою також дають втому й зниження бажання.

Рішення: обстеження гормонального фону й корекція під наглядом спеціаліста.

Лікарка наголошує: інтимна близькість — це частина якості життя. І якщо зникає бажання, не треба "терпіти" — треба з'ясувати чому. Вік тут не вирок. Навіть після 40, 50 і більше — сексуальність може бути живою, активною й приємною.

