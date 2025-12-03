Ей просто не хочется... Шупенюк рассказала, почему женщины лишаются либидо — и как это разрушает отношения (ВИДЕО)



















Женщина любит, но не хочет. И не понимает почему. Чувствует вину, раздражается, закрывается. Партнер – обижается. А отношения — трещат.

Сценарий, знакомый каждой третьей женщине, по словам врача Людмилы Шупенюк.

Врач объясняет, почему у женщин пропадает либидо — и как вернуть сексуальное желание без стыда.

В сообщении на Facebook она подняла тему, которую большинство обходит молча: снижение либидо у женщин. И объяснила, что это не "леность" и не "выдумки", а биология, гормоны, эмоции и медицина.

Каждая третья женщина по статистике в возрасте от 18 до 59 лет жалуется на снижение или отсутствие сексуального желания. Часто это приводит к конфликтам в паре, особенно когда мужчина хочет близости больше, чем женщина.

Но когда это становится проблемой? По словам Шупенюк, если саму женщину это беспокоит, тогда нужно разбираться в причинах.

Вот 5 самых частых причин, которые врач называет в своем сообщении:

Стресс

Хроническое напряжение = повышенный кортизол. А кортизол глушит сексуальное возбуждение.

Сексуальная активность требует активизации парасимпатической нервной системы – то есть покоя, а не тревоги.

Решения: дыхательные практики, прогулки, медитация. Усталость

"Хочу спать" — сильнее "хочу секса".

Проблема в энергии: если женщина не восстанавливается, ей не близко.

Решение: полноценный сон, ограничение кофеина, изменение времени интима на утреннее. Медикаменты

Контрацептивы, антидепрессанты, таблетки от давления – все эти препараты могут подавлять либидо.

Даже обычные антигистаминные вызывают сухость во влагалище.

Решение: консультация с врачом, изменение дозировки или замена препарата. Депрессия

Грусть, усталость, отсутствие интереса к жизни — и к сексу.

Это замкнутый круг: угнетение → апатия → еще большее угнетение.

Решение: профессиональная помощь. Гормональные сбои

Низкий тестостерон → меньшее возбуждение, фантазий, физической реакции.

Снижение эстрогена → сухость, боль, дискомфорт.

Проблемы со щитовидной железой также дают усталость и понижение желания.

Решение: обследование гормонального фона и коррекция под наблюдением специалиста.

Врач отмечает: интимная близость — это часть качества жизни. И если уходит желание, не надо "терпеть" — нужно выяснить почему. Возраст здесь не приговор. Даже после 40, 50 и более – сексуальность может быть живой, активной и приятной.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал, как часто пассажиры занимаются сексом в самолете .



