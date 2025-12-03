Ей просто не хочется... Шупенюк рассказала, почему женщины лишаются либидо — и как это разрушает отношения (ВИДЕО)

Рубрики
Проніна Анна
Женщина любит, но не хочет. И не понимает почему. Чувствует вину, раздражается, закрывается. Партнер – обижается. А отношения — трещат.
Сценарий, знакомый каждой третьей женщине, по словам врача Людмилы Шупенюк.
Врач объясняет, почему у женщин пропадает либидо — и как вернуть сексуальное желание без стыда.
В сообщении на Facebook она подняла тему, которую большинство обходит молча: снижение либидо у женщин. И объяснила, что это не "леность" и не "выдумки", а биология, гормоны, эмоции и медицина.
Каждая третья женщина по статистике в возрасте от 18 до 59 лет жалуется на снижение или отсутствие сексуального желания. Часто это приводит к конфликтам в паре, особенно когда мужчина хочет близости больше, чем женщина.
Но когда это становится проблемой? По словам Шупенюк, если саму женщину это беспокоит, тогда нужно разбираться в причинах.
Вот 5 самых частых причин, которые врач называет в своем сообщении:
Стресс
Хроническое напряжение = повышенный кортизол. А кортизол глушит сексуальное возбуждение.
Сексуальная активность требует активизации парасимпатической нервной системы – то есть покоя, а не тревоги.
Решения: дыхательные практики, прогулки, медитация.
Усталость
"Хочу спать" — сильнее "хочу секса".
Проблема в энергии: если женщина не восстанавливается, ей не близко.
Решение: полноценный сон, ограничение кофеина, изменение времени интима на утреннее.
Медикаменты
Контрацептивы, антидепрессанты, таблетки от давления – все эти препараты могут подавлять либидо.
Даже обычные антигистаминные вызывают сухость во влагалище.
Решение: консультация с врачом, изменение дозировки или замена препарата.
Депрессия
Грусть, усталость, отсутствие интереса к жизни — и к сексу.
Это замкнутый круг: угнетение → апатия → еще большее угнетение.
Решение: профессиональная помощь.
Гормональные сбои
Низкий тестостерон → меньшее возбуждение, фантазий, физической реакции.
Снижение эстрогена → сухость, боль, дискомфорт.
Проблемы со щитовидной железой также дают усталость и понижение желания.
Решение: обследование гормонального фона и коррекция под наблюдением специалиста.
Врач отмечает: интимная близость — это часть качества жизни. И если уходит желание, не надо "терпеть" — нужно выяснить почему. Возраст здесь не приговор. Даже после 40, 50 и более – сексуальность может быть живой, активной и приятной.
