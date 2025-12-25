Ефект забороненого плоду, конкуренція та самооцінка — що насправді стоїть за симпатією до «чужих» жінок

Ситуація знайома багатьом: жінка у стосунках раптом починає отримувати більше уваги з боку чоловіків, ніж у період самотності. На перший погляд це здається парадоксом, однак психологи стверджують — явище має цілком логічне пояснення.

«Чуже — значить цікавіше?» Психологи пояснили, чому чоловіків приваблюють чужі жінки

Фахівці з поведінкової психології зазначають, що однією з ключових причин є так званий ефект забороненого плоду. Людська психіка схильна ідеалізувати те, що недоступне. Несвободна жінка автоматично сприймається як "цінніша", адже її вже хтось обрав.

Ще один чинник — соціальне підтвердження. Якщо жінка перебуває у стосунках, підсвідомо виникає відчуття, що вона вже пройшла певний "відбір". Для деяких чоловіків це працює як сигнал: "якщо її цінують — значить, у ній щось є".

Психологи також звертають увагу на елемент конкуренції. Для частини чоловіків симпатія до чужої жінки — не стільки про почуття, скільки про бажання довести власну значущість. У таких випадках інтерес швидко зникає, щойно жінка стає вільною.

Окремо експерти згадують і про страх близькості. Не вільна жінка — безпечний об’єкт для фантазій: з нею не потрібно будувати серйозні стосунки чи брати відповідальність. Інтерес може існувати виключно на рівні емоцій або уяви.

Психологи підкреслюють: сам факт симпатії не означає бажання зради. У більшості випадків це короткочасний психологічний імпульс, який більше говорить про внутрішній стан чоловіка, ніж про жінку, до якої він відчуває потяг.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що не варто говорити в інтимний момент, адже деякі слова, сказані у ліжку або після інтимної близькості, здатні надовго зруйнувати довіру і навіть зіпсувати стосунки. Здавалося б, буденні фрази часто сприймаються партнером як критика, байдужість або сигнал про незадоволеність.