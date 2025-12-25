logo

Эффект запрещенного плода, конкуренция и самооценка — что действительно стоит за симпатией к «чужим» женщинам
Эффект запрещенного плода, конкуренция и самооценка — что действительно стоит за симпатией к «чужим» женщинам

Психологи говорят: дело не всегда в измене — часто это об эмоциях, статусе и внутренних комплексах.

25 декабря 2025, 16:39
Ситуация знакома многим: женщина в отношениях начинает получать больше внимания со стороны мужчин, чем в период одиночества. На первый взгляд это кажется парадоксом, однако психологи утверждают, что явление имеет вполне логическое объяснение.

Эффект запрещенного плода, конкуренция и самооценка — что действительно стоит за симпатией к «чужим» женщинам

«Чужое – значит интереснее?» Психологи объяснили, почему мужчин привлекают чужие женщины

Специалисты по поведенческой психологии отмечают, что одной из ключевых причин является так называемый эффект запрещенного плода . Человеческая психика склонна идеализировать то, что недоступно. Несвободная женщина автоматически воспринимается как более "ценная", ведь ее уже кто-то выбрал.

Еще один фактор – социальное подтверждение . Если женщина находится в отношениях, подсознательно возникает чувство, что она уже прошла определенный "отбор". Для некоторых мужчин это работает как сигнал: "если ее ценят – значит, в нем что-то есть".

Психологи также обращают внимание на элемент конкуренции . Для части мужчин симпатия к чужой женщине – не столько о чувствах, сколько о желании доказать свою значимость. В таких случаях интерес быстро исчезает, как только женщина становится свободной.

Отдельно эксперты упоминают и о страхе близости . Не свободная женщина – безопасный объект для фантазий: с ней не нужно строить серьезные отношения или брать ответственность. Интерес может существовать исключительно на уровне эмоций или воображения.

Психологи подчеркивают: сам факт симпатии не означает желания предательства. В большинстве случаев это кратковременный психологический импульс, который больше говорит о внутреннем состоянии мужчины, чем о женщине, к которой он испытывает влечение.

Психологи подчеркивают: сам факт симпатии не означает желания предательства. В большинстве случаев это кратковременный психологический импульс, который больше говорит о внутреннем состоянии мужчины, чем о женщине, к которой он испытывает влечение.



