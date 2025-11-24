Чому падає лібідо і 5 кроків аби повернути сексуальний потяг

Сексуальний потяг природно змінюється протягом життя, і періоди зниження лібідо можуть виникати через стрес, гормональні зміни чи проблеми зі здоров’ям. Лікарі мережі медичних центрів "ОН Клінік" пояснюють, чому бажання може зникати та що допомагає його відновити.

Причини низького лібідо та як усунути проблему

Що таке низьке лібідо та як його розпізнати



Лібідо — це бажання сексуальної активності, як у стосунках, так і під час мастурбації. Немає “нормальної” частоти сексу — важливо лише те, що є звичним саме для людини.



Про зниження лібідо свідчать:

• втрата інтересу до сексу,

• менша кількість сексуальних фантазій,

• емоційний дискомфорт через відсутність бажання.

Якщо потяг пропадає надовго, лікарі радять не ігнорувати це та шукати причину.



Гормони, що керують бажанням



У чоловіків головну роль відіграє тестостерон. Коли його рівень падає, зменшується і сексуальний потяг. У таких випадках варто звернутися до уролога та пройти аналізи.



У жінок усе складніше. Гінеколог Марія Вальковська пояснює, що на жіноче лібідо впливають одразу кілька гормонів — естроген, прогестерон і тестостерон, який підвищується під час овуляції. Надлишок пролактину, навпаки, знижує бажання, особливо в період грудного вигодовування.



Які хвороби забирають лібідо



Деякі хронічні захворювання напряму впливають на сексуальний потяг. За словами ендокринолога Ірини Красовської, до цього можуть призводити:

• цукровий діабет 2-го типу — через пошкодження нервів та сухість слизових,

• ожиріння — через зниження рівня тестостерону,

• гінекологічні захворювання, що викликають біль або дискомфорт під час сексу,

• інфекції, що передаються статевим шляхом.

У всіх цих випадках лібідо падає як реакція організму на біль або гормональні порушення.



Стрес як один із головних ворогів сексуального потягу



Сильний стрес підвищує рівень кортизолу, що пригнічує лібідо. У чоловіків це може викликати ще й еректильні труднощі через звуження судин.



Більшості людей допомагає відновлюватись:

• якісний сон,

• медитації та дихальні техніки,

• легкі фізичні навантаження.

Якщо стрес затяжний, варто звернутися до психолога.



Медикаменти, які можуть знизити лібідо



Деякі ліки мають побічний ефект у вигляді падіння сексуального бажання. Це можуть бути:

• засоби від тиску та серцевих захворювань,

• протигрибкові препарати,

• ліки від печії,

• гормональні засоби для лікування раку,

• антидепресанти,

• опіоїдні знеболювальні.

У жінок лібідо часто падає під час прийому комбінованих оральних контрацептивів (КОК), які пригнічують овуляцію — період найвищого викиду тестостерону.

П’ять способів повернути лібідо



Лікарі радять почати з базових, але дієвих кроків:

1. Менше стресу — він напряму пригнічує бажання.

2. Регулярна фізична активність, але без надмірних навантажень.

3. Нормальний сон — 7–9 годин, щоб уникнути гормональних збоїв.

4. Збалансоване харчування та профілактика хронічних хвороб.

5. Перевірка гормонів — найточніший спосіб зрозуміти, що саме знижує лібідо.

Коли потрібно йти до лікаря



Якщо людину не турбує низьке лібідо — лікувати нічого не потрібно. Але якщо сексуальний потяг знизився різко, надовго або викликає психологічний дискомфорт, варто звернутися до гінеколога, уролога чи ендокринолога.



