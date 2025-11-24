Чому подружжю потрібно спати окремо: аргументи Полякової

У новому випуску шоу "Дорослі дівчата" співачка та телеведуча Оля Полякова розповіла, чому спільний сон подружжя — це радше соціальна традиція, ніж комфортна або корисна для здоров’я практика. За її словами, і історія, і сучасні дослідження підтверджують: людям значно легше добре виспатися, коли вони мають власне ліжко.

Сон у різних ліжках між партнерами

Полякова нагадала, що звичка спати разом з’явилася не через романтику, а через бідність. У минулі століття заможні родини мали окремі кімнати для чоловіків і жінок, тоді як у спільних приміщеннях спали лише батраки, які не мали можливості забезпечити собі приватний простір.

"Це історично так склалося: люди, які мали вибір, спали окремо. Спільне ліжко — винахід бідності", — пояснила вона.

За словами ведучої, сучасні наукові дослідження також доводять, що двоє людей заважають одне одному повноцінно відпочити. Різні цикли сну, рухи, температурні відчуття, шум і тривожність партнера — усе це погіршує якість відновлення.

Окрему увагу Полякова приділила жіночому здоров’ю. Вона зазначила, що з віком жінки починають спати гірше, і цьому часто є біологічне пояснення: після 40 років рівень прогестерону може знижуватися, що безпосередньо впливає на здатність заснути та на рівень тривожності. Саме цей гормон, зокрема під час ПМС, є ключовим для стабільного й якісного сну.

Полякова закликала не соромитися практичних рішень: якщо є можливість організувати окремі ліжка чи навіть окремі спальні, варто зробити це задля здорового відновлення та зменшення стресу.

