Чому подружжю потрібно спати окремо: аргументи Полякової

Оля Полякова пояснила, чому подружжю корисно спати окремо: історичні традиції, наука та гормональні зміни

24 листопада 2025, 13:30
У новому випуску шоу "Дорослі дівчата" співачка та телеведуча Оля Полякова розповіла, чому спільний сон подружжя — це радше соціальна традиція, ніж комфортна або корисна для здоров’я практика. За її словами, і історія, і сучасні дослідження підтверджують: людям значно легше добре виспатися, коли вони мають власне ліжко.

Чому подружжю потрібно спати окремо: аргументи Полякової

Сон у різних ліжках між партнерами

Полякова нагадала, що звичка спати разом з’явилася не через романтику, а через бідність. У минулі століття заможні родини мали окремі кімнати для чоловіків і жінок, тоді як у спільних приміщеннях спали лише батраки, які не мали можливості забезпечити собі приватний простір.

"Це історично так склалося: люди, які мали вибір, спали окремо. Спільне ліжко — винахід бідності", — пояснила вона.

За словами ведучої, сучасні наукові дослідження також доводять, що двоє людей заважають одне одному повноцінно відпочити. Різні цикли сну, рухи, температурні відчуття, шум і тривожність партнера — усе це погіршує якість відновлення.

Окрему увагу Полякова приділила жіночому здоров’ю. Вона зазначила, що з віком жінки починають спати гірше, і цьому часто є біологічне пояснення: після 40 років рівень прогестерону може знижуватися, що безпосередньо впливає на здатність заснути та на рівень тривожності. Саме цей гормон, зокрема під час ПМС, є ключовим для стабільного й якісного сну.

Полякова закликала не соромитися практичних рішень: якщо є можливість організувати окремі ліжка чи навіть окремі спальні, варто зробити це задля здорового відновлення та зменшення стресу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що компанія Nike запустила тимчасове тематичне кафе, у якому подають спеціальні супи для спортсменів. Заклад відкрили на острові Ерша — одному з найпопулярніших маршрутів для бігунів у Китаї, куди щодня приходять тисячі любителів спорту.               



Джерело: https://youtu.be/kWi69PjRQ44?si=kiDeVZdZbGmtuUDK
