Почему падает либидо и 5 шагов вернуть сексуальное влечение

Сексуальное влечение естественно меняется в течение жизни, и периоды снижения либидо могут возникать из-за стресса, гормональных изменений или проблем со здоровьем. Врачи сети медицинских центров "ОН Клиник" объясняют, почему желание может исчезать и что помогает его восстановить.

Причины низкого либидо и как устранить проблему

Что такое низкое либидо и как его распознать



Либидо – это желание сексуальной активности, как в отношениях, так и во время мастурбации. Нет “нормальной” частоты секса — важно лишь то, что привычно именно для человека.



О снижении либидо свидетельствуют:

• потеря интереса к сексу,

• меньшее количество сексуальных фантазий,

• эмоциональный дискомфорт из-за отсутствия желания.

Если поезд пропадает надолго, врачи рекомендуют не игнорировать это и искать причину.



Гормоны, управляющие желанием



У мужчин главную роль играет тестостерон. Когда его уровень падает, уменьшается и сексуальное влечение. В таких случаях следует обратиться к урологу и пройти анализы.



У женщин все сложнее. Гинеколог Мария Вальковская объясняет, что на женское либидо влияют сразу несколько гормонов — эстроген, прогестерон и тестостерон, повышающийся во время овуляции. Избыток пролактина, напротив, снижает желание, особенно в период грудного вскармливания.



Какие болезни уносят либидо



Некоторые хронические заболевания напрямую влияют на сексуальное влечение. По словам эндокринолога Ирины Красовской, к этому могут приводить:

• сахарный диабет 2-го типа — из-за повреждений нервов и сухости слизистых,

• ожирение — из-за снижения уровня тестостерона,

• гинекологические заболевания, вызывающие боль или дискомфорт во время секса,

• инфекции, передающиеся половым путём.

Во всех этих случаях либидо падает как реакция организма на боль или гормональные нарушения.



Стресс как один из главных врагов сексуального влечения



Сильный стресс повышает уровень кортизола, подавляющего либидо. У мужчин это может вызвать еще и эректильные трудности из-за сужения сосудов.



Большинству людей помогает восстанавливаться:

• качественный сон,

• медитации и дыхательные техники,

• легкие физические перегрузки.

Если стресс затяжной, следует обратиться к психологу.



Медикаменты, которые могут снизить либидо.



Некоторые лекарства имеют побочный эффект посредством падения сексуального желания. Это могут быть:

• средства от давления и сердечных заболеваний,

• противогрибковые препараты,

• лекарства от изжоги,

• гормональные средства для лечения рака,

• антидепрессанты,

• опиоидные обезболивающие.

У женщин либидо часто падает при приеме комбинированных оральных контрацептивов (КОК), которые угнетают овуляцию — период наивысшего выброса тестостерона.

Пять способов вернуть либидо



Врачи советуют начать с базовых, но действенных шагов:

1. Меньше стресса – он напрямую подавляет желание.

2. Регулярная физическая активность, но без излишних нагрузок.

3. Нормальный сон — 7-9 часов, чтобы избежать гормональных сбоев.

4. Сбалансированное питание и профилактика хронических заболеваний.

5. Проверка гормонов – самый точный способ понять, что именно снижает либидо.

Когда нужно идти к врачу



Если человека не беспокоит низкое либидо – лечить ничего не нужно. Но если сексуальное влечение снизилось резко, надолго или вызывает психологический дискомфорт, следует обратиться к гинекологу, урологу или эндокринологу.



