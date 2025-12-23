logo_ukra

Знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика, який святкує Різдво: у вас є 20 секунд
НОВИНИ

Знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика, який святкує Різдво: у вас є 20 секунд

Спробуйте за 20 секунд знайти три відмінності на різдвяній головоломці та перевірте свою уважність.

23 грудня 2025, 07:30
Святкові дні це не лише час для відпочинку, а й чудова нагода дати мозку легке, але корисне навантаження. У мережі набирає популярності різдвяна візуальна головоломка, яка пропонує знайти три ледь помітні відмінності між двома майже однаковими зображеннями хлопчика, що святкує Різдво біля прикрашеної ялинки. На виконання завдання відводиться лише 20 секунд.

Знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика, який святкує Різдво: у вас є 20 секунд

Знайдіть відмінності на картинці

На перший погляд, картинки ідентичні. На них зображений усміхнений хлопчик у святковому светрі, ялинка з вогниками та прикрасами. Але саме в дрібницях і криється головний виклик. 

Знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика, який святкує Різдво: у вас є 20 секунд - фото 2

Головоломка: знайти відмінності на картинці

Такі головоломки не лише розважають, а й мають практичну користь. Психологи зазначають, що вправи на пошук відмінностей тренують концентрацію, покращують зорове сприйняття та стимулюють когнітивні функції. Мозок вчиться швидше обробляти інформацію та помічати неочевидні деталі. 

Якщо ви не знайшли відмінності на картинці, то можете спробувати розділити зображення на зони, уважно переглядайте повторювані елементи та не панікуйте через обмеження в часі. Навіть якщо вам не вдалося знайти всі три відмінності з першої спроби, регулярна практика поступово зробить такі тести значно легшими. Відмінності у головоломці можуть бути заховані у візерунку одягу, кількості іграшок на ялинці або деталях фону.

Відповідь на завдання:

Знайдіть 3 відмінності на зображенні хлопчика, який святкує Різдво: у вас є 20 секунд - фото 2

Відповідь на головоломку

Раніше портал "Коментарі" пропонував тест на IQ, де потрібно знайти відмінності на зображенні з космонавтом за 15 секунд.

Також "Коментарі" писали про головоломку, яка зламає мозок. Ніхто не може знайти кота на цій картинці.



