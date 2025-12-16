Загадка для детей, с которой теряются взрослые: сколько весят животные

Простые на первый взгляд математические загадки нередко становятся подлинным испытанием не только для детей, но и для взрослых. Одна из таких головоломок предлагает определить вес трех животных, имея всего несколько подсказок с весами.

Математическая загадка о животных на весах. Фото из открытых источников

Условия задачи смотрятся элементарно. На изображениях показаны весы с разными комбинациями животных и их весом

— кролик и кот вместе весят 10 кг;

— кролик и собака – 20 кг;

— кот и собака – 24 кг.

На первый взгляд кажется, что ответ очевиден, однако многие путаются в подсчетах. На самом деле для решения достаточно базовой арифметики и внимательности. Подобные задачи не только развлекают, но и тренируют логическое мышление, умение видеть закономерности и работать с информацией. Иногда самый лучший способ найти ответ, просто взять бумагу и ручку и начать считать

Ответ: ключ к разгадке этой головоломки состоит в том, чтобы заметить, что во всех трех комбинациях каждое животное фигурирует ровно дважды. Если сложить все известные значения, получим: 10 + 20 + 24 = 54 кг. Это суммарный вес двух кроликов, двух кошек и двух собак. Поделив результат пополам, легко определить общий вес всех трех животных вместе – 27 кг. Именно такой ответ на эту задачу.

Благодаря этому вычисления индивидуального веса животных в головоломке становятся совсем простыми. Кролик весит 3 кг, кот – 7 кг, а собака – 17 кг.

