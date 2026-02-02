Як українською сказати «перчатки» та «варежки»: правильна відповідь здивує багатьох

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Українці, особливо хто тривалий час спілкувався російською мовою, нерідко використовують суржикові слова. Такими словами називають елементи української та російської мов, змішані без дотримання норм літературної мови, що найчастіше проявляється у вживанні російських слів з українською вимовою та граматикою. Нерідко виникають проблеми з перекладом російських слів "перчатки" та "варежки". Портал "Коментарі" розповідає, як правильно називати ці речі українською.
В українській мові одяг для рук називають рукавиці та рукавички – це і є українською назви "перчаток" и "варежек", пише видання "24". Мовознавці наголошують, що "рукавиці" та "рукавички" – не цілком тотожні поняття:
рукавиці — мають лише одне відділення для великого пальця,
рукавички натомість – п'ять отворів для кожного пальця руки.
Тож, рукавиці – це відповідник російської назви "варежки", а рукавички – це український варіант російського слова "перчатки".
Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, як сказати українською "вьюга". В українських словниках слова “вьюга” немає, а отже вживання цього іменника стане проявом суржику. Відповідно до українських словників, сильний вітер зі снігом українською мовою правильно називати іменником "хуртовина". Але це не вичерпний перелік, адже українська мова є надзвичайно багатою на синонімічні ряди. Серед варіантів, які зустрічаються у словниках – хурделиця, віхола, заметіль, завірюха, хуга, сніговиця, буран.
Якщо потрібно вжити влучне дієслово, яке описує таку погоду, то і тут є вельми яскравий варіант. І це слово "хурделити".