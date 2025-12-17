Як сказати українською “вьюга”: цікаві варіанти

Зима, різкий вітер підхоплює та несе сніжинки, які рясно падають з неба. Така погода — вже швидше рідкість для України. Російською таку погоду називають “вьюга”. В Українській мові є чимало цікавих варіантів опису такої погоди.

Україна. Фото з відкритих джерел

В українських словниках слова “вьюга” немає, а отже вживання цього іменника стане проявом суржику, пише видання “Обоз”. Відповідно до українських словників, сильний вітер зі снігом українською мовою правильно називати іменником "хуртовина".

Але це не вичерпний перелік, адже українська мова є надзвичайно багатою на синонімічні ряди.

Так для сніжної та вітряної зимової негоди, як пише видання, є чимало колоритних назв. Ось що пропонують словники:

хурделиця;

віхола;

заметіль;

завірюха;

хуга;

сніговиця;

буран;

пурга;

метелиця;

сніговій;

сніговійниця;

хвища.

“Якщо ж вам потрібно вжити влучне дієслово, яке описує таку погоду, то і тут є вельми яскравий варіант. І це слово "хурделити". Отак виходиш взимку з дому, а там добряче хурделить. І все – досить одного слова, щоби дуже точно описати погоду”, — пише видання.

