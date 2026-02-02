Как по-украински сказать «перчатки» и «варежки»: правильный ответ удивит многих

Украинцы, особенно кто долго общался на русском языке, нередко используют суржиковые слова. Такими словами называют элементы украинского и русского языков, смешанные без соблюдения норм литературного языка, что чаще всего проявляется в употреблении русских слов с украинским произношением и грамматикой. Нередко возникают проблемы с переводом русских слов "перчатки" и "варежки". Портал "Комментарии" рассказывает, как правильно называть эти вещи по-украински.

Украинский язык. Иллюстративное фото

В украинском языке одежду для рук называют рукавиці та рукавички – это и есть по-украински названия "перчаток" и "варежек", пишет издание "24". Языковеды отмечают, что "рукавиці" та "рукавички" – не вполне тождественные понятия:

рукавиці - имеют только одно отделение для большого пальца,

рукавички вместо этого – пять отверстий для каждого пальца руки.

Итак, рукавиці – это соответствие русского названия "варежки", а рукавички – это украинский вариант русского слова "перчатки".

Напомним: портал "Комментарии" писал, как сказать по-украински "вьюга". В украинских словарях слова вьюга нет, а значит употребление этого существительного станет проявлением суржика. Согласно украинским словарям, сильный ветер со снегом на украинском языке правильно называть существительным "хуртовина". Но это не исчерпывающий перечень, ведь украинский язык чрезвычайно богат синонимическими рядами. Среди вариантов, которые встречаются в словарях – хурделиця, віхола, заметіль, завірюха, хуга, сніговиця, буран.

Если нужно употребить меткий глагол, описывающий такую погоду, то и здесь есть весьма яркий вариант. И это слово "хурделити".



