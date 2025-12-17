Как сказать по-украински “вьюга”: интересные варианты

Зима, резкий ветер подхватывает и несет снежинки, которые обильно падают с неба. Такая погода – уже скорее редкость для Украины. На русском языке такую погоду называют "вьюга". В украинском языке есть немало интересных вариантов описания такой погоды.

В украинских словарях слова вьюга нет, а значит употребление этого существительного станет проявлением суржика, пишет издание Обоз. Согласно украинским словарям, сильный ветер со снегом на украинском языке правильно называть существительным "хуртовина".

Но это не исчерпывающий перечень, ведь украинский язык чрезвычайно богат синонимическими рядами.

Так для снежной и ветреной зимней непогоды, как пишет издание, есть немало колоритных названий. Вот что предлагают словари:

хурделиця;

віхола;

заметіль;

завірюха;

хуга;

сніговиця;

буран;

пурга;

метелиця;

сніговій;

сніговійниця;

хвища.

"Если же вам нужно употребить меткий глагол, описывающий такую погоду, то и здесь есть весьма яркий вариант. И это слово "хурделити". " Отак виходиш взимку з дому, а там добряче хурделить". И все — достаточно одного слова, чтобы очень точно описать погоду", — пишет издание.

