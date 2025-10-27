Як сказати українською “вещи б/у”: єдиний правильний варіант

Відмовитися від вживання російських слів та висловів буває непросто — навіть ті, хто добре знає українську мову не відразу можуть знайти правильний відповідник часто використовуваним словам.

Приміром словосполучення “вещи б/у” часто використовується при продажу не нових речей — тих, які вже використовувались. Дослівно російською мовою абревіатура перекладається як “бывший в употреблении”. Українською її замінюють різними словосполученнями, однак правильним, як пише видання “Апостроф”, є лише один варіант.

Мовознавець Олександр Авраменко розповів, як правильно сказати українською “вещи б/у”.

"Серед рекламних оголошень і досі часто можна побачити українською "речі б/у" або "продаж "беушних" телефонів". Б/у — це абревіатура, що російською мовою означає "бывший в употреблении". Тільки незрозуміло, чому її пишуть через скісну риску. А сполука "секонд хенд" — англійська, second hand і буквально означає — "друга рука". Товар, який уже використовували часто називають "бувший у використанні". Це груба помилка і суржик з російської. Правильно сказати "уживаний товар", "уживані речі". В українській мові немає абревіатури щодо цих словосполучень", — пояснив Авраменко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українці нерідко використовують російськомовні слова адаптовані українською мовою. Часто українці не можуть знайти відповідник в українській мові.

Одним таким словом є “примерочная” — приміщення в магазині, де можна приміряти одяг. Українською його називають “примірочна”, однак це неправильний варіант. Українською правильно говорити “приміряльня”.



