Как сказать по-украински "вещи б/у": единственный правильный вариант

Избавиться от употребления русских слов и высказываний бывает непросто — даже те, кто хорошо знает украинский язык, не сразу могут найти правильное соответствие часто используемым словам.

Украина. Иллюстративное фото

Например, словосочетание "вещи б/у" часто используется при продаже не новых вещей — уже используемых. Дословно на русский язык аббревиатура переводится как “бывший в употреблении”. По-украински ее заменяют разными словосочетаниями, однако правильным, как пишет издание “Апостроф”, есть только один вариант.

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно сказать на украинском "вещи б/у".

"Среди рекламных объявлений до сих пор часто можно увидеть на украинском "речі б/у" или "продажа "беушних" телефонів". Б/у — это аббревиатура, что на русском языке означает "бывший в употреблении". Только непонятно, почему ее пишут через косую черту. А соединение "секонд хенд" – английский, second hand и буквально означает – "вторая рука". Товар, который уже использовали, часто называют "бывший в использовании". Это грубая ошибка и суржик из русского. Правильно сказать "уживаний товар", "уживані речі". В украинском языке нет аббревиатуры по поводу этих словосочетаний", — пояснил Авраменко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы нередко используют русскоязычные слова адаптированные на украинском языке. Часто украинцы не могут найти соответствие на украинском языке.

Одним таким словом является "примерочная" — помещение в магазине, где можно примерить одежду. По-украински его называют "примірочна", однако это неправильный вариант. По-русски правильно говорить "приміряльня".



