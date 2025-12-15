Как сказать по-украински "тосковать": правильный вариант вспомнят не все

Человек может испытывать тяжелую и удручающую эмоцию, когда кого-то или чего-то не хватает. Тогда все выглядит мрачным и безрадостным. В русском языке состояние описывается словом "тосковать". В украинском языке есть свои удачные соответствия.

Украинский язык. Иллюстративное фото

Если развернуть словарь, то первым вариантом перевода он даст глагол "тужити", пишет издание "Обоз".

"Так мы описываем ощущение глубокой грусти, негативного переживания потери или неудачи, недостаток чего-то важного в жизни. Соответственно именно чувство называем существительным "туга", а для описания чего-то, имеющего такие свойства или навевающего указанные эмоции, описываем прилагательным "тужливий", — пишет издание.

Примеры употребления слова:

Без нього вона відчуває тугу.

В такі моменти тільки й залишається, що тужити.

День був сірий і тужливий.

Также передать указанные ощущения и эмоции можно, используя глагол "сумувати" или "журитися". Особенно уместно использование этих слов, если говорить о подавленном психологическом состоянии в целом. Или "нудьгувати", когда нужно описать ощущение пустоты, нехватки чего-то.

В украинском языке также несколько фразеологизмов, которые помогают описать тоскливое состояние:

вдаватися в тугу;

бриніти тугою;

тліти серцем;

сповивати журбу;

нудитися світом;

нудити серцем.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, можно ли употреблять слово "однофамілець" как перевод слова "однофамилец". Эксперт также назвал варианты замены этого слова. По словам языковеда, слово "однофамілець" – не суржиковое. Это слово упоминается в русских словарях.



