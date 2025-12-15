Как сказать по-украински "тосковать": правильный вариант вспомнят не все

Рубрики
Человек может испытывать тяжелую и удручающую эмоцию, когда кого-то или чего-то не хватает. Тогда все выглядит мрачным и безрадостным. В русском языке состояние описывается словом "тосковать". В украинском языке есть свои удачные соответствия.
Если развернуть словарь, то первым вариантом перевода он даст глагол "тужити", пишет издание "Обоз".
Примеры употребления слова:
Без нього вона відчуває тугу.
В такі моменти тільки й залишається, що тужити.
День був сірий і тужливий.
Также передать указанные ощущения и эмоции можно, используя глагол "сумувати" или "журитися". Особенно уместно использование этих слов, если говорить о подавленном психологическом состоянии в целом. Или "нудьгувати", когда нужно описать ощущение пустоты, нехватки чего-то.
В украинском языке также несколько фразеологизмов, которые помогают описать тоскливое состояние:
вдаватися в тугу;
бриніти тугою;
тліти серцем;
сповивати журбу;
нудитися світом;
нудити серцем.
портал "Комментарии" писал, что известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, можно ли употреблять слово "однофамілець" как перевод слова "однофамилец". Эксперт также назвал варианты замены этого слова. По словам языковеда, слово "однофамілець" – не суржиковое. Это слово упоминается в русских словарях.