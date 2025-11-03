Як сказати українською “так точно”: існує декілька правильних варіантів

Чимало російських висловів дуже часто використовують українці у побутовій мові. І не всі можуть знайти правильний відповідник російського виразу в українській мові. Губляться навіть ті, хто добре знає українську.

Українська мова. Ілюстративне фото

До таких виразів належить російське "так точно". Вираз використовувався у військовій лексиці, а потім перейшов і в побутову. Однак говорити так українською неправильно. До того ж варто розрізняти: в армії — одне, у розмові — зовсім інше, пише видання “Уніан”.

Мовознавиця Лариса Чемерис розповіла, які українські відповідники варто використовувати. За її словами, якщо говорити саме про армійський російський вислів "так точно", то український відповідник, який подається в українських словниках, — це слово "слухаю".

В інших випадках, тобто в побуті, "так точно" українською перекладається:

саме так;

так самісінько;

так;

еге;

авжеж.

"Мені подобається ще такий український відповідник — "так, достоту". Слово "достоту" має значення "точно, дійсно, справді, істинно", — підкреслила мовознавиця.

