Як сказати українською "так точно": існує декілька правильних варіантів
Як сказати українською “так точно”: існує декілька правильних варіантів

Мовознавиця Лариса Чемерис розповіла, як правильно перекладається українською вислів “так точно”

3 листопада 2025, 16:48
Автор:
Кречмаровская Наталия

Чимало російських висловів дуже часто використовують українці у побутовій мові. І не всі можуть знайти правильний відповідник російського виразу в українській мові. Губляться навіть ті, хто добре знає українську. 

Як сказати українською “так точно”: існує декілька правильних варіантів

Українська мова. Ілюстративне фото

До таких виразів належить російське "так точно". Вираз використовувався у військовій лексиці, а потім перейшов і в побутову. Однак говорити так українською неправильно. До того ж варто розрізняти: в армії — одне, у розмові — зовсім інше, пише видання “Уніан”.

Мовознавиця Лариса Чемерис розповіла, які українські відповідники варто використовувати. За її словами, якщо говорити саме про армійський російський вислів "так точно", то український відповідник, який подається в українських словниках, — це слово "слухаю".

В інших випадках, тобто в побуті, "так точно" українською перекладається: 

  • саме так; 

  • так самісінько; 

  • так;

  • еге; 

  • авжеж. 

"Мені подобається ще такий український відповідник — "так, достоту". Слово "достоту" має значення "точно, дійсно, справді, істинно", — підкреслила мовознавиця.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російське слово “понарошку” означає те, що відбувається не насправді. Слово “понарошку” не вживається в українській мові, однак є чимало відповідників і деякі з них можуть здивувати. 

Як правильно сказати “понарошку” українською розповіла мовознавиця Вікторія Хмельницька. Зазначається, що "понарошку" походить від давнього слова "нарок" — у значенні "доля" або "обітниця", й має історичний підтекст, пов’язаний зі змовами та обрядами. В українській мові можна знайти чимало відповідників, що відтінюють це значення в різних контекстах.




Джерело: https://www.unian.ua/curiosities/yak-ukrajinskoyu-bude-tak-tochno-poyasnennya-movoznavici-13177629.html
