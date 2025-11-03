logo

Как сказать по-украински "так точно": существует несколько правильных вариантов

Языковед Лариса Чемерис рассказала, как правильно переводится по-украински выражение “так точно”

3 ноября 2025, 16:48
Автор:
Кречмаровская Наталия

Многие русские выражения очень часто используют украинцы в бытовом языке. И не все могут найти правильное соответствие русского выражения в украинском языке. Теряются даже те, кто хорошо знает украинский язык.

Украинский язык. Иллюстративное фото

К таким выражениям относится российское "так точно". Выражение использовался в военной лексике, а затем перешло и в бытовую. Однако говорить так по-украински неправильно. К тому же следует различать: в армии — одно, в разговоре — совсем другое, пишет издание “Униан”.

Языковед Лариса Чемерис рассказала, какие украинские соответствия следует использовать. По ее словам, если говорить именно об армейском русском изречении "так точно", то украинский аналог, который подается в украинских словарях, — это слово "слухаю".

В других случаях, то есть в быту, "так точно" на украинский переводится

  • саме так; 

  • так самісінько; 

  • так;

  • еге; 

  • авжеж. 

"Мне нравится еще такой украинское соответствие — "так, достоту". Слово "достоту" имеет значение "точно, дійсно, справді, істинно", — подчеркнула языковед.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что русское слово "понарошку" означает то, что происходит не на самом деле. Слово понарошку не употребляется в украинском языке, однако есть немало соответствий и некоторые из них могут удивить.

Как правильно сказать понарошку на украинском рассказала языковед Виктория Хмельницкая. Отмечается, что "понарошку" происходит от древнего слова "нарок" — в значении "судьба" или "обет", и имеет исторический подтекст, связанный с заговорами и обрядами. В украинском языке можно найти немало соответствий, оттеняющих это значение в разных контекстах.




Источник: https://www.unian.ua/curiosities/yak-ukrajinskoyu-bude-tak-tochno-poyasnennya-movoznavici-13177629.html
