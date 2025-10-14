logo_ukra

Як сказати українською "понарошку": деякі варіанти можуть здивувати

Найкращі відповідники в українській мові російського слова “понарошку”

14 жовтня 2025, 17:06
Російське слово “понарошку” означає те, що відбувається не насправді. Слово “понарошку” не вживається в українській мові, однак є чимало відповідників і деякі з них можуть здивувати. 

Як правильно сказати “понарошку” українською розповіла мовознавиця Вікторія Хмельницька, пише видання “РБК-Україна”.

Зазначається, що "понарошку" походить від давнього слова "нарок" — у значенні "доля" або "обітниця", й має історичний підтекст, пов’язаний зі змовами й обрядами.

“Попри схожість зі словом "нарочно" (тобто "навмисне"), воно вживається у протилежному сенсі — "жартома", "не по-справжньому". В українській мові можна знайти чимало відповідників, що відтінюють це значення в різних контекстах — від дитячої гри до іронічного зауваження”, — пише видання. 

Мовознавиця, як пише видання, наводить найкращі варіанти заміни слова "понарошку" українською залежно від значення: 

У значенні не по-справжньому, вдавано можна використовувати: 

  • Неначе

  • Немов

  • Нібито

  • Начебто

  • Буцім (би)

У значенні жартома, граючись, легко можна використовувати:

  • Завиграшки

  • Заіграшки

  • Не насправжки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на початку повномасштабної російської агресії символічним кодом українців було слово “паляниця”. І це не тільки символ добробуту, достатку, рідного дому та землі, а й складне слово для вимови окупантів. “Суниця”, “полуниця”, “Укрзалізниця” — цими словами українці перевіряли, чи не окупанти перед ними. Однак в українській мові є слово, яке знають навіть не всі українці, а росіянам його буде складно вимовити. Це слово "пуцьвірінок".



