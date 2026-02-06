Як сказати українською "позор" та "опозоритися": існує декілька вдалих варіантів

Нерідко українці повторюють слова, які пам’ятають ще з радянських фільмів, навіть не замислюючись, що це автоматичний суржик. Явище характеризується тим, що мозок механічно підставляє знайомі іноземні слова замість питомих українських.

До таких слів відносяться “позор" і "опозоритися". Таких слів немає в українській мові, однак є чимало вдалих відповідників.

Найближчим за значенням є "ганьба", пише видання “Обоз”. Це слово передає і приниження, і сором, і суспільний осуд. Словник тлумачить слово наступним чином:

принизливе становище;

недобра слава, безчестя;

вигук, що виражає осуд.

Тобто замість російського слова "опозоритися" варто говорити "зганьбитись". Інші влучні відповідники, залежно від контексту: "знеславити себе" або "втратити честь". Також замість російського "позор" можна вживати:

наруга,

неслава,

суд,

осуда,

стидота,

стидовище,

стидов’я.

При цьому варто зауважити, що слово “позорище” в українській мові існує. Однак це розмовний варіант. Одне з його значень — саме ганьба, а інше — видовище.

“Також у розмовній українській мові є сталий вираз "волокти (або виставляти) на позорище", що означає робити когось предметом загального осміяння чи осуду”, — пише видання.

