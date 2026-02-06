logo_ukra

Як сказати українською "позор" та "опозоритися": існує декілька вдалих варіантів

Як правильно перекласти українською слова “позор” та “опозориться”

6 лютого 2026, 12:47
Нерідко українці повторюють слова, які пам’ятають ще з радянських фільмів, навіть не замислюючись, що це автоматичний суржик. Явище характеризується тим, що мозок механічно підставляє знайомі іноземні слова замість питомих українських.

Як сказати українською "позор" та "опозоритися": існує декілька вдалих варіантів

Україна. Фото з відкритих джерел

До таких слів відносяться “позор" і "опозоритися". Таких слів немає в українській мові, однак є чимало вдалих відповідників. 

Найближчим за значенням є "ганьба", пише видання “Обоз”. Це слово передає і приниження, і сором, і суспільний осуд. Словник тлумачить слово наступним чином: 

  • принизливе становище;

  • недобра слава, безчестя;

  • вигук, що виражає осуд.

Тобто замість російського слова  "опозоритися" варто говорити "зганьбитись". Інші влучні відповідники, залежно від контексту: "знеславити себе" або "втратити честь". Також замість російського "позор" можна вживати: 

  • наруга, 

  • неслава, 

  • суд, 

  • осуда, 

  • стидота,

  • стидовище, 

  • стидов’я.

При цьому варто зауважити, що слово “позорище” в українській мові існує. Однак це розмовний варіант. Одне з його значень — саме ганьба, а інше — видовище.

“Також у розмовній українській мові є сталий вираз "волокти (або виставляти) на позорище", що означає робити когось предметом загального осміяння чи осуду”, — пише видання. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що не всі відразу скажуть “мне обидно” українською. Мовознавці радять запам'ятати декілька виразів, які зроблять мову милозвучною та допоможуть висловити почуття. Про правильні варіанти популярного вислову розповіла мовознавиця Лариса Чемерис. "Мне обидно" українською краще сказати як — "мені прикро".




Джерело: https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-obschestvo/yak-skazati-ukrainskoyu-pozor-i-opozoritisya-pereklad.htm
