Как сказать по-украински "позор" и "опозориться": существует несколько удачных вариантов

Нередко украинцы повторяют слова, которые помнят еще из советских фильмов, даже не задумываясь, что это автоматический суржик. Явление характеризуется тем, что мозг механически подставляет знакомые иностранные слова вместо удельных украинских.

К таким словам относятся "позор" и "опозориться". Таких слов нет в украинском языке, однако есть немало удачных соответствий.

Ближайшим по значению является "ганьба", пишет издание Обоз. Это слово передает и унижение, и стыд, и общественное осуждение. Словарь толкует слово следующим образом:

унизительное положение;

недобрая слава, бесчестие;

возглас, выражающий осуждение.

То есть вместо русского слова "опозориться" следует говорить "зганьбитись". Другие меткие соответствия, в зависимости от контекста: "знеславити себе" или "втратити честь". Также вместо русского "позор" можно употреблять:

наруга,

неслава,

суд,

осуда,

стидота,

стидовище,

стидов’я.

При этом следует отметить, что слово "позорище" в украинском языке существует. Однако это разговорный вариант. Одно из его значений – именно позор, а другое – зрелище.

"Также в разговорном украинском языке есть постоянное выражение "волокти (або виставляти) на позорище", что значит делать кого-то предметом всеобщего осмеяния или осуждения", — пишет издание.

