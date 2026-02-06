logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Как сказать по-украински "позор" и "опозориться": существует несколько удачных вариантов
commentss НОВОСТИ Все новости

Как сказать по-украински "позор" и "опозориться": существует несколько удачных вариантов

Как правильно перевести на украинский слова "позор" и "опозориться"

6 февраля 2026, 12:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Нередко украинцы повторяют слова, которые помнят еще из советских фильмов, даже не задумываясь, что это автоматический суржик. Явление характеризуется тем, что мозг механически подставляет знакомые иностранные слова вместо удельных украинских.

Как сказать по-украински "позор" и "опозориться": существует несколько удачных вариантов

Украина. Иллюстративное фото

К таким словам относятся "позор" и "опозориться". Таких слов нет в украинском языке, однако есть немало удачных соответствий.

Ближайшим по значению является "ганьба", пишет издание Обоз. Это слово передает и унижение, и стыд, и общественное осуждение. Словарь толкует слово следующим образом:

  • унизительное положение;

  • недобрая слава, бесчестие;

  • возглас, выражающий осуждение.

То есть вместо русского слова "опозориться" следует говорить "зганьбитись". Другие меткие соответствия, в зависимости от контекста: "знеславити себе" или "втратити честь". Также вместо русского "позор" можно употреблять

  • наруга, 

  • неслава, 

  • суд, 

  • осуда, 

  • стидота,

  • стидовище, 

  • стидов’я.

При этом следует отметить, что слово "позорище" в украинском языке существует. Однако это разговорный вариант. Одно из его значений – именно позор, а другое – зрелище.

"Также в разговорном украинском языке есть постоянное выражение "волокти (або виставляти) на позорище", что значит делать кого-то предметом всеобщего осмеяния или осуждения", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не все сразу скажут "мне обидно" по-украински. Языковеды советуют запомнить несколько выражений, которые сделают язык благозвучным и помогут выразить чувство. О правильных вариантах популярного изречения рассказала языковед Лариса Чемерис. "Мне обидно" на украинском лучше сказать как -  "мені прикро".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-obschestvo/yak-skazati-ukrainskoyu-pozor-i-opozoritisya-pereklad.htm
Теги:

Новости

Все новости