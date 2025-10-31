Як сказати українською “мне обидно”: правильний варіант знають не всі

Російською мовою довго спілкувалися на території України. І лише після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України українці почали більш активно спілкуватися українською. Однак навіть зараз не всі знають як правильно сказати українською той чи інший вираз.

Українська мова. Ілюстративне фото

Приміром, не всі відразу скажуть “мне обидно” українською. Мовознавці радять запам'ятати декілька виразів, які зроблять мову милозвучною та допоможуть висловити почуття. Про правильні варіанти популярного вислову розповіла мовознавиця Лариса Чемерис, пише видання “Уніан”.

За словами мовознавиці, російське слово "обида" українською перекладається як "образа", "кривда", "прикрість", а також ще є розмовне слово "обида". Саме цими словами варто замінити поширений вираз.

"Мне обидно" українською краще сказати як — "мені прикро". Також є ще кілька виразів, якими можна замінити вираз "мне обидно".

“Якщо потрібно ввічливо, але чесно повідомити про свої негативні емоції, то можна сказати так: "мені боляче", "мене це кривдить" або "мене це ображає", — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російське слово “понарошку” означає те, що відбувається не насправді. Слово “понарошку” не вживається в українській мові, однак є чимало відповідників і деякі з них можуть здивувати. Як правильно сказати “понарошку” українською розповіла мовознавиця Вікторія Хмельницька. За її словами, російське слово має історичний підтекст, пов’язаний зі змовами й обрядами.

