Як сказати українською "под открытым небом": помиляються майже всі
commentss НОВИНИ Всі новини

Як сказати українською “под открытым небом": помиляються майже всі

Говорити "під відкритим небом" - неправильно

6 листопада 2025, 18:57
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська військова агресія підштовхнула українців до вивчення та спілкування українською. Однак, враховуючи, як довго російська мова панувала на території України, знайти відповідними російським словам та виразам буває складно.

Як сказати українською “под открытым небом": помиляються майже всі

Українська мова. Ілюстративне фото

Приміром, вираз “под открытым небом" перекладають українською — “під відкритим небом”. Однак так говорити неправильно, пише видання “Обоз.юа”. 

“Звучить ніби й звично, але якщо придивитися уважніше – ця фраза не зовсім українська. Однак вислів "під відкритим небом" є буквальним перекладом російського "под открытым небом". В українській мові такий зворот вважається калькою, тобто штучним копіюванням чужої мовної конструкції”, — пише видання.

Зазначається, що хоча зміст її зрозумілий, граматично правильно вживати "просто неба". Саме такий вираз зустрічається у класичній українській літературі, і саме так це звучить природно для української мови.

Видання наводить декілька прикладів:

  • Ми вирішили вечеряти просто неба біля озера.

  • Цього літа у місті знову проводять вечори кіно просто неба.

  • Мандрівники заночували просто неба під зорями.

  • Оркестр зіграв просто неба.

  • У Переяславі є чудовий музей просто неба.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чимало російських висловів дуже часто використовують українці у побутовій мові. І не всі можуть знайти правильний відповідник російського виразу в українській мові. Губляться навіть ті, хто добре знає українську. 

До таких виразів належить російське "так точно". Вираз використовувався у військовій лексиці, а потім перейшов і в побутову. Однак говорити так українською неправильно. До того ж варто розрізняти: в армії — одне, у розмові — зовсім інше.




