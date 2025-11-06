Как сказать по-украински “под открытым небом”: ошибаются почти все

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российская военная агрессия подтолкнула украинцев к изучению и общению на украинском языке. Однако, учитывая, как долго русский язык царил на территории Украины, найти соответствующие русским словам и выражениям бывает сложно.
Украинский язык. Иллюстративное фото
К примеру, выражение "под открытым небом" переводят на украинский — "під відкритим небом". Однако так говорить неправильно, пишет издание "Обоз.юа".
Отмечается, что хотя содержание ее понятно, грамматически правильно употреблять "просто неба". Именно такое выражение встречается в классической украинской литературе и именно так это звучит естественно для украинского языка.
Издание приводит несколько примеров:
Ми вирішили вечеряти просто неба біля озера.
Цього літа у місті знову проводять вечори кіно просто неба.
Мандрівники заночували просто неба під зорями.
Оркестр зіграв просто неба.
У Переяславі є чудовий музей просто неба.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что многие российские изречения очень часто используют украинцы в бытовом языке. И не все могут найти правильный ответ русского выражения в украинском языке. Теряются даже те, кто хорошо знает украинский.
К таким выражениям относится русское "так точно". Выражение использовалось в военной лексике, а затем перешло и в бытовую. Однако говорить так по-украински неправильно. К тому же следует различать: в армии — одно, в разговоре — совсем другое.