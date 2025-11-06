Как сказать по-украински “под открытым небом”: ошибаются почти все

Российская военная агрессия подтолкнула украинцев к изучению и общению на украинском языке. Однако, учитывая, как долго русский язык царил на территории Украины, найти соответствующие русским словам и выражениям бывает сложно.

Украинский язык. Иллюстративное фото

К примеру, выражение "под открытым небом" переводят на украинский — "під відкритим небом". Однако так говорить неправильно, пишет издание "Обоз.юа".

"Звучит вроде бы и привычно, но если присмотреться внимательнее — эта фраза не совсем украинская. Однако выражение "під відкритим небом" является буквальным переводом русского "под открытым небом". В украинском языке такой оборот считается калькой, то есть искусственным копированием чужой языковой конструкции", — пишет издание.

Отмечается, что хотя содержание ее понятно, грамматически правильно употреблять "просто неба". Именно такое выражение встречается в классической украинской литературе и именно так это звучит естественно для украинского языка.

Издание приводит несколько примеров:

Ми вирішили вечеряти просто неба біля озера.

Цього літа у місті знову проводять вечори кіно просто неба.

Мандрівники заночували просто неба під зорями.

Оркестр зіграв просто неба.

У Переяславі є чудовий музей просто неба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что многие российские изречения очень часто используют украинцы в бытовом языке. И не все могут найти правильный ответ русского выражения в украинском языке. Теряются даже те, кто хорошо знает украинский.

К таким выражениям относится русское "так точно". Выражение использовалось в военной лексике, а затем перешло и в бытовую. Однако говорить так по-украински неправильно. К тому же следует различать: в армии — одно, в разговоре — совсем другое.



