Как сказать по-украински “однофамилец”: правильный вариант многих удивит

С началом полномасштабной российской агрессии большинство украинцев стали общаться на украинском языке. Однако часто возникают вопросы, как сказать то или иное слово по-украински и не являются ли некоторые варианты суржиком.

Украинский язык. Иллюстративное фото

Известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, можно ли использовать слово "однофамілець" как перевод слова "однофамилец". Эксперт также назвал варианты замены этого слова, пишет издание "24 канал".

По словам языковеда, слово "однофамілець" – не суржиковое. Это слово упоминается в украинских словарях. Как пояснил эксперт, это слово образовано из двух частей: "одно" и "фамілець" – как "единомышленник", "одноклассник".

"Вторая часть "фамілець" — родом из латыни и означает "сім'я, родина". В украинском языке есть прилагательное "фамильное". Фамильное — то же, что и родовое. Например: фамильный альбом, фамильное серебро", — пояснил языковед.

Однако он советует не увлекаться иноязычными словами, особенно если в украинском языке есть соответствия.

"Согласитесь, "семейный альбом" звучит не хуже, чем "фамильный". Если вам не нравится слово "однофамілець", можете говорить "тезкО". Но не "тезка". ТезкО — это человек не только с одинаковым именем, но и с одинаковой фамилией", — подытожил учитель.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не все сразу скажут "мне обидно" на украинском. Языковеды советуют запомнить несколько выражений, которые сделают язык благозвучным и помогут выразить чувство. О правильных вариантах популярного изречения рассказала языковед Лариса Чемерис. "Мне обидно" на украинском лучше сказать как — "мені прикро".



