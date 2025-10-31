Как сказать по-украински "мне обидно": правильный вариант знают не все

На русском языке долго общались на территории Украины. И только после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины украинцы начали более активно общаться по-украински. Однако даже сейчас не все знают как правильно сказать по-украински то или иное выражение.

Украинский язык. Иллюстративное фото

К примеру, не все сразу скажут "мне обидно" на украинском языке. Языковеды советуют запомнить несколько выражений, которые сделают язык благозвучным и помогут выразить чувство. О правильных вариантах популярного изречения рассказала языковеда Лариса Чемерис, пишет издание "Униан".

По словам языковеда, русское слово "обида" на украинский переводится как "образа", "кривда", "прикрість", а также еще есть разговорное слово "обида". Именно этими словами следует заменить распространенное выражение.

"Мне обидно" на украинском лучше сказать как — "мені прикро". Также есть еще несколько выражений, которым можно заменить выражение "мне обидно".

"Если нужно вежливо, но честно сообщить о своих негативных эмоциях, то можно сказать так: "мені боляче", "мене це кривдить" или "мене це ображає", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что русское слово "понарошку" означает то, что происходит не на самом деле. Слово понарошку не употребляется в украинском языке, однако есть немало соответствий и некоторые из них могут удивить. Как правильно сказать понарошку на украинском рассказала языковед Виктория Хмельницкая. По ее словам, у русского слова исторический подтекст, связанный с заговорами и обрядами.

Языковед привела лучшие варианты замены слова "понарошку" на украинском в зависимости от значения.



