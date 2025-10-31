logo

BTC/USD

109573

ETH/USD

3855.48

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг саморазвитие Как сказать по-украински "мне обидно": правильный вариант знают не все
commentss НОВОСТИ Все новости

Как сказать по-украински "мне обидно": правильный вариант знают не все

Правильное соответствие выражения "мне обидно" в украинском языке

31 октября 2025, 23:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На русском языке долго общались на территории Украины. И только после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины украинцы начали более активно общаться по-украински. Однако даже сейчас не все знают как правильно сказать по-украински то или иное выражение.

Как сказать по-украински "мне обидно": правильный вариант знают не все

Украинский язык. Иллюстративное фото

К примеру, не все сразу скажут "мне обидно" на украинском языке. Языковеды советуют запомнить несколько выражений, которые сделают язык благозвучным и помогут выразить чувство. О правильных вариантах популярного изречения рассказала языковеда Лариса Чемерис, пишет издание "Униан".

По словам языковеда, русское слово "обида" на украинский переводится как "образа", "кривда", "прикрість", а также еще есть разговорное слово "обида". Именно этими словами следует заменить распространенное выражение.

"Мне обидно" на украинском лучше сказать как — "мені прикро". Также есть еще несколько выражений, которым можно заменить выражение "мне обидно".

"Если нужно вежливо, но честно сообщить о своих негативных эмоциях, то можно сказать так: "мені боляче", "мене це кривдить" или "мене це ображає", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что русское слово "понарошку" означает то, что происходит не на самом деле. Слово понарошку не употребляется в украинском языке, однако есть немало соответствий и некоторые из них могут удивить. Как правильно сказать понарошку на украинском рассказала языковед Виктория Хмельницкая. По ее словам, у русского слова исторический подтекст, связанный с заговорами и обрядами.

Языковед привела лучшие варианты замены слова "понарошку" на украинском в зависимости от значения.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/curiosities/yak-skazati-mne-obidno-ukrajinskoyu-movoyu-12884943.html
Теги:

Новости

Все новости