Як сказати українською “дубленка”: деякі варіанти можуть здивувати

Спілкування української змушує шукати відповідники російських слів, які довгий час були у повсякденному вжитку.

Приміром, усім знайоме російське слово “дубленка” — шкіряний верхній одяг із овчини, пошитий хутром усередину. Варіант “дубльонка” вживати не варто, пише видання “Обоз”. Адже суфікс -онк- не властивий українській мові. Тому такі слова із цим суфіксом як "дубльонка", "згущонка", "плетьонка" чи "пльонка" є беззаперечними проявами суржику, і їх краще уникати, пише видання.

“Більш українським за звучанням може здаватись варіант "дубленка". Але і тут нас знову підводить суфікс -енк-. Головне його призначення – бути частиною українських прізвищ: Петренко, Кравченко, Сидоренко, Даниленко, тощо. Поза цим він вживається дуже зрідка, наприклад для утворення слів "безбатченко" чи "безхатченко", — пише видання.

Більш питомим варіантом є іменник "дублянка". Цей іменник міститься у словниках. Якщо вживати це слово, то помилки не буде. Однак це слово вважаэться розмовним.

Словники дають інші цікаві синоніми слова “дублянка”. І в першу чергу — це "кожух". Інші варіанти наступні:

линтвар;

байбарак;

кожанок;

дубель;

кожупюк.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, чи можна вживати слово "однофамілець" як переклад слова "однофамилец". Експерт також назвав варіанти заміни цього слова. За словами мовознавця, слово "однофамілець" – не суржикове. Це слово згадується в українських словниках. Як пояснив експерт, це слово утворене з двох частин: "одно" та "фамілець" – як "однодумець", "однокласник".




