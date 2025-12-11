Как сказать по-украински “дубленка”: некоторые варианты могут удивить

Общение на украинском языке заставляет искать соответствия русских слов, долгое время бывших в повседневном употреблении.

Украина. Иллюстративное фото

К примеру, всем знакомо русское слово "дубленка" — кожаная верхняя одежда из овчины, сшитая мехом внутрь. Вариант "дубльонка" употреблять не стоит, пишет издание Обоз. Ведь суффикс -онк- не присущ украинскому языку. Поэтому такие слова с этим суффиксом как "дубльонка", "згущонка", "плетьонка" или "пльонка" являются бесспорными проявлениями суржика, и их лучше избегать, пишет издание.

"Больше украинским по звучанию может казаться вариант "дубленка". Но и здесь нас снова подводит суффикс -енк-. Главное его назначение — быть частью украинских фамилий: Петренко, Кравченко, Сидоренко, Даниленко и т.д. Вне этого он употребляется очень изредка, например для образования слов "безбатченко" чи "безхатченко", — пишет СМИ.

Более удельным вариантом является существительное "дублянка". Это существительное содержится в словарях. Если употреблять это слово, ошибки не будет. Однако это слово считается разговорным.

Словари дают другие интересные синонимы слова "дублянка". И в первую очередь – это "кожух". Другие варианты следующие:

линтвар;

байбарак;

кожанок;

дубель;

кожупюк.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, можно ли употреблять слово "однофамілець" как перевод слова "однофамилец". Эксперт также назвал варианты замены этого слова. По словам языковеда, слово "однофамілець" – не суржиковое. Это слово упоминается в русских словарях. Как пояснил эксперт, это слово образовано из двух частей: "одно" и "фамілець" – как "однодумець", "однокласник".



