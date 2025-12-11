Как сказать по-украински “дубленка”: некоторые варианты могут удивить

Рубрики
Общение на украинском языке заставляет искать соответствия русских слов, долгое время бывших в повседневном употреблении.
Украина. Иллюстративное фото
К примеру, всем знакомо русское слово "дубленка" — кожаная верхняя одежда из овчины, сшитая мехом внутрь. Вариант "дубльонка" употреблять не стоит, пишет издание Обоз. Ведь суффикс -онк- не присущ украинскому языку. Поэтому такие слова с этим суффиксом как "дубльонка", "згущонка", "плетьонка" или "пльонка" являются бесспорными проявлениями суржика, и их лучше избегать, пишет издание.
Более удельным вариантом является существительное "дублянка". Это существительное содержится в словарях. Если употреблять это слово, ошибки не будет. Однако это слово считается разговорным.
Словари дают другие интересные синонимы слова "дублянка". И в первую очередь – это "кожух". Другие варианты следующие:
линтвар;
байбарак;
кожанок;
дубель;
кожупюк.
