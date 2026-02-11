logo_ukra

Як сказати українською "будоражить": правильну відповідь знають не всі
commentss НОВИНИ Всі новини

Як сказати українською “будоражить”: правильну відповідь знають не всі

Цікаві відповідники в українській мові слова “будоражить”

11 лютого 2026, 14:19
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Описувати свої емоції, які відчуваєш — корисно, так стверджують психологи. А як описати свій емоційний стан українською. Так, український відповідник російського слова “будоражить” відразу згадають не всі. 

Цікаві відповідники в українській мові слова "будоражить"

Українська мова. Ілюстративне фото

В українській мові слова “будоражить” немає, пише видання “Обоз”. “Будоражить”, як пояснюють російські словники, значить — "тревожить", "беспокоить", "волновать", "возбуждать". Тож українською буде — "тривожити", "непокоїти", "хвилювати", "збуджувати".

Однак українська мова містить ще багато цікавих відповідників. У словнику чужослів Павла Штепи можна знайти ще кілька вдалих варіантів, і серед них трапляються вельми колоритні:

  • баламутити;

  • бентежити;

  • гейкувати;

  • колошкати;

  • полохати.

Отже, замість "ты чего такой взбудораженный" українською можна сказати:

  • ти чого такий сколошканий;

  • що тебе згейкало;

  • чим ти такий сполошений;

  • від чого таке занепокоєння;

  • з якого дива тебе так збаламутило;

  • чим тебе так розтривожило.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українська — багата та милозвучна мова. До того ж має чимало унікальних слів, відповідники яких складно знайти в інших мовах. В українській мові є слова, зміст і настрій яких майже неможливо точно передати іншими мовами.

Так дієслово “чимчикувати” не можна перекласти на інші мови. Це розмовне слово активно використовується в українській мові та літературі, описуючи швидкий рух людини. Про те, що означає слово "чимчикувати" і коли воно вживається, розповідає "Тлумачний словник української мови". "Чимчикувати" – розмовне слово, яке часто трапляється в художній літературі.



Джерело: https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/yak-skazati-ukrainskoyu-budorazhit-znayut-ne-vsi.htm
