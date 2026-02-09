Унікальне українське слово, яке неможливо перекласти російською: здивує багатьох

Українська — багата та милозвучна мова. До того ж має чимало унікальних слів, відповідники яких складно знайти в інших мовах. В українській мові є слова, зміст і настрій яких майже неможливо точно передати іншими мовами.

Україна. Фото з відкритих джерел

Так дієслово “чимчикувати” не можна перекласти на інші мови. Це розмовне слово активно використовується в українській мові та літературі, описуючи швидкий рух людини.

Про те, що означає слово "чимчикувати" і коли воно вживається, розповідає "Тлумачний словник української мови", пише видання “24 канал”.

"Чимчикувати" – розмовне слово, яке часто трапляється в художній літературі. Згідно з тлумачними словниками, воно означає швидко йти, поспішати, часто ступати або дріботіти.

Так зазвичай говорять про людину, яка швидко йде, пише видання. Слово активно вживається в повсякденному мовленні та літературних творах і вважається питомо українським, без повного аналога в інших мовах.

Якщо ж усе-таки потрібно передати зміст цього слова іншою мовою, зазвичай використовують описовий варіант – "швидко йти". Однак, у такому разі губиться емоційне забарвлення виразу.

