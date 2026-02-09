logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля саморозвиток Унікальне українське слово, яке неможливо перекласти російською: здивує багатьох
commentss НОВИНИ Всі новини

Унікальне українське слово, яке неможливо перекласти російською: здивує багатьох

Це унікальне українське слово не має точного відповідника в інших мовах

9 лютого 2026, 12:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Українська — багата та милозвучна мова. До того ж має чимало унікальних слів, відповідники яких складно знайти в інших мовах. В українській мові є слова, зміст і настрій яких майже неможливо точно передати іншими мовами.

Унікальне українське слово, яке неможливо перекласти російською: здивує багатьох

Україна. Фото з відкритих джерел

Так дієслово “чимчикувати” не можна перекласти на інші мови. Це розмовне слово активно використовується в українській мові та літературі, описуючи швидкий рух людини.

Про те, що означає слово "чимчикувати" і коли воно вживається, розповідає "Тлумачний словник української мови", пише видання “24 канал”.

"Чимчикувати" – розмовне слово, яке часто трапляється в художній літературі. Згідно з тлумачними словниками, воно означає швидко йти, поспішати, часто ступати або дріботіти.

Так зазвичай говорять про людину, яка швидко йде, пише видання. Слово активно вживається в повсякденному мовленні та літературних творах і вважається питомо українським, без повного аналога в інших мовах.

Якщо ж усе-таки потрібно передати зміст цього слова іншою мовою, зазвичай використовують описовий варіант – "швидко йти". Однак, у такому разі губиться емоційне забарвлення виразу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українці, особливо хто тривалий час спілкувався російською мовою, нерідко використовують суржикові слова. Такими словами називають елементи української та російської мов, змішані без дотримання норм літературної мови, що найчастіше проявляється у вживанні російських слів з українською вимовою та граматикою. Нерідко виникають проблеми з перекладом російських слів "перчатки" та "варежки".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/trends24/chimchikuvati-chomu-tse-unikalne-ukrayinske-slovo-ne-perekladayetsya_n3003777
Теги:

Новини

Всі новини