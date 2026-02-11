logo

Как сказать по-украински "будоражить": правильный ответ знают не все

Интересные ответчики в украинском языке слова "будоражить"

11 февраля 2026, 14:19
Кречмаровская Наталия

Описывать свои эмоции, которые испытываешь – полезно, так утверждают психологи. А как описать свое эмоциональное состояние по-украински. Так, украинское соответствие русского слова "будоражить" сразу вспомнят не все.

Как сказать по-украински "будоражить": правильный ответ знают не все

Украинский язык. Иллюстративное фото

В украинском языке слова "будоражить" нет, пишет издание "Обоз". "Будет", как объясняют русские словари, значит — "тревожит", "беспокоит", "волновать", "возбуждать". Поэтому на украинском будет - "тривожити", "непокоїти", "хвилювати", "збуджувати".

Однако украинский язык содержит много интересных соответствий. В словаре инословий Павла Штепы можно найти еще несколько удачных вариантов, и среди них встречаются весьма колоритные:

  • баламутити;

  • бентежити;

  • гейкувати;

  • колошкати;

  • полохати.

Итак, вместо "ты чего такой взбудораженный" на украинском можно сказать:

  • ти чого такий сколошканий;

  • що тебе згейкало;

  • чим ти такий сполошений;

  • від чого таке занепокоєння;

  • з якого дива тебе так збаламутило;

  • чим тебе так розтривожило.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинский — богатый и благозвучный язык. К тому же немало уникальных слов, соответствия которых сложно найти в других языках. В украинском языке есть слова, содержание и настроение которых почти невозможно точно передать на других языках.

Так глагол "чемчиковать" нельзя перевести на другие языки. Это разговорное слово активно используется в украинском языке и литературе, описывая быстрое движение человека. О том, что означает слово "чемчиковать" и когда оно употребляется, рассказывает "Толковый словарь украинского языка". "Чимчиковать" – разговорное слово, часто встречающееся в художественной литературе.



Источник: https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/yak-skazati-ukrainskoyu-budorazhit-znayut-ne-vsi.htm
