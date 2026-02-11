Как сказать по-украински "будоражить": правильный ответ знают не все

Описывать свои эмоции, которые испытываешь – полезно, так утверждают психологи. А как описать свое эмоциональное состояние по-украински. Так, украинское соответствие русского слова "будоражить" сразу вспомнят не все.

В украинском языке слова "будоражить" нет, пишет издание "Обоз". "Будет", как объясняют русские словари, значит — "тревожит", "беспокоит", "волновать", "возбуждать". Поэтому на украинском будет - "тривожити", "непокоїти", "хвилювати", "збуджувати".

Однако украинский язык содержит много интересных соответствий. В словаре инословий Павла Штепы можно найти еще несколько удачных вариантов, и среди них встречаются весьма колоритные:

баламутити;

бентежити;

гейкувати;

колошкати;

полохати.

Итак, вместо "ты чего такой взбудораженный" на украинском можно сказать:

ти чого такий сколошканий;

що тебе згейкало;

чим ти такий сполошений;

від чого таке занепокоєння;

з якого дива тебе так збаламутило;

чим тебе так розтривожило.

