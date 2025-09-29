Как сказать по-украински “бегущий”: правильный перевод знают не все

При переводе с русского на украинский язык возникают проблемы с активными причастиями прошедшего времени.

Это слова, имеющие окончание -ачий, -ячий, -учий, -ючий, пишет издание Oboz. Известные языковеды, в частности Борис Антоненко-Давыдович, Юрий Шевелев, Александр Пономарев, Святослав Караванский, отмечали, что эти формы несвойственны украинскому языку. То есть, просто перевести "бегущий", как "біжучий" нельзя.

“В обычном бытовом значении ("бегущий") по-украински правильно так и говорить "той (та), що біжить". Например: "Той, що біжить попереду, перший дістанеться фінішу", — пишет издание.

В терминологическом смысле "бегущий" можно употреблять в украинском варианте как "рухомий". Классический пример такого перевода "бегущая строка" — "рухомий рядок".

Самые распространенные способы замены несвойственных украинскому языку активных причастий — – это употребление прилагательных, существительных или нормативных причастий. Вместо калькированных форм на -учий/-ючий/-ачий/-ячий используют однокоренные или синонимические прилагательные (панівна еліта вместо "пануюча"), прилагательные с суффиксом -альн- (знеболювальний засіб вместо "знеболюючий") или сложные прилагательные (працелюбний вместо "люблячий працю").

