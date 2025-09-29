Как сказать по-украински “бегущий”: правильный перевод знают не все

Рубрики
Кречмаровская Наталия
При переводе с русского на украинский язык возникают проблемы с активными причастиями прошедшего времени.
Бегущий. Иллюстративное фото
Это слова, имеющие окончание -ачий, -ячий, -учий, -ючий, пишет издание Oboz. Известные языковеды, в частности Борис Антоненко-Давыдович, Юрий Шевелев, Александр Пономарев, Святослав Караванский, отмечали, что эти формы несвойственны украинскому языку. То есть, просто перевести "бегущий", как "біжучий" нельзя.
В терминологическом смысле "бегущий" можно употреблять в украинском варианте как "рухомий". Классический пример такого перевода "бегущая строка" — "рухомий рядок".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы все больше обращают внимание на русизмы. И если определенные слова не вызывают большого труда, то перевод некоторых, казалось бы простых, слов знают не все. Промером слово "леска" по-украински будет "волосінь". Перевод“льоска” или “ліска” неправильный.