Как сказать по-украински "бегущий": правильный перевод знают не все
commentss НОВОСТИ Все новости

Как сказать по-украински “бегущий”: правильный перевод знают не все

29 сентября 2025, 17:07
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

При переводе с русского на украинский язык возникают проблемы с активными причастиями прошедшего времени.

Бегущий. Иллюстративное фото

Это слова, имеющие окончание -ачий, -ячий, -учий, -ючий, пишет издание Oboz. Известные языковеды, в частности Борис Антоненко-Давыдович, Юрий Шевелев, Александр Пономарев, Святослав Караванский, отмечали, что эти формы несвойственны украинскому языку. То есть, просто перевести "бегущий", как "біжучий" нельзя.

“В обычном бытовом значении ("бегущий") по-украински правильно так и говорить "той (та), що біжить". Например: "Той, що біжить попереду, перший дістанеться фінішу", — пишет издание. 

В терминологическом смысле "бегущий" можно употреблять в украинском варианте как "рухомий". Классический пример такого перевода "бегущая строка" — "рухомий рядок".

Самые распространенные способы замены несвойственных украинскому языку активных причастий — – это употребление прилагательных, существительных или нормативных причастий. Вместо калькированных форм на -учий/-ючий/-ачий/-ячий используют однокоренные или синонимические прилагательные (панівна еліта вместо "пануюча"), прилагательные с суффиксом -альн- (знеболювальний засіб вместо "знеболюючий") или сложные прилагательные (працелюбний вместо "люблячий працю").

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы все больше обращают внимание на русизмы. И если определенные слова не вызывают большого труда, то перевод некоторых, казалось бы простых, слов знают не все. Промером слово "леска" по-украински будет "волосінь". Перевод"льоска" или "ліска" неправильный.



Источник: https://shkola.obozrevatel.com/ukr/news/yak-bude-ukrainskoyu-beguschij-pravilnij-pereklad.htm
