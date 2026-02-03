Як сказати "попкорн" українською: несподівані варіанти здивують багатьох

Попкорн – добре відома закуска, яку вживають частіше в кінотеатрі, або готують вдома до перегляду фільму. Слово "попкорн" запозичене з англійської (popcorn — "вибухова кукурудза") і вже закріпилося в українських словниках як допустиме іншомовне слово. Однак мовознавці пропонують цікаві варіанти перекладу.

Попкорн. Ілюстративне фото

Мовознавиця Ольга Багній зауважила, що український переклад слова "попкорн" з’являвся ще у 90-х, пише видання "РБК-Україна". "Попкорн" у серіалі "Альф" перекладали як "баранці". Трапляються в українській мові й інші варіанти:

повітряна кукурудза — найближчий за змістом та найпоширеніший переклад,

баханці – походить від слова "бахнути", тобто вибухнути — зерно кукурудзи при нагріванні саме так і розкривається,

кукурудзянці — лагідна форма, яка вживається у розмовному варіанті,

бубунці — за аналогією зі звуком "бубух", коли кукурудза лускається,

лусенці — утворене від слова "луска", що описує процес вибуху зерна,

вибуханці або пухкозерня — рідковживані, але цілком вірогідні українські варіанти, які пропонують мовні ентузіасти.

І хоча слово “попкорн” закріпилося як допустиме іншомовне слово, в офіційних та навчальних текстах частіше рекомендують вживати "повітряна кукурудза".

Мовознавці наголошують, що не варто нехтувати українськими відповідниками, навіть якщо іншомовні слова уже прижилися. Використання українських слів збагачує мову та дозволяє висловлюватися гнучкіше.

"Тож наступного разу, коли підете в кіно, можете сказати касиру: "Будь ласка, мені великий стакан баранців". І подивитися на реакцію", — радить видання.

