logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля саморозвиток Як сказати "попкорн" українською: несподівані варіанти здивують багатьох
commentss НОВИНИ Всі новини

Як сказати "попкорн" українською: несподівані варіанти здивують багатьох

Цікаві варіанти перекладу українською слова "попкорн"

3 лютого 2026, 13:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Попкорн – добре відома закуска, яку вживають частіше в кінотеатрі, або готують вдома до перегляду фільму. Слово "попкорн" запозичене з англійської (popcorn — "вибухова кукурудза") і вже закріпилося в українських словниках як допустиме іншомовне слово. Однак мовознавці пропонують цікаві варіанти перекладу. 

Як сказати "попкорн" українською: несподівані варіанти здивують багатьох

Попкорн. Ілюстративне фото

Мовознавиця Ольга Багній зауважила, що український переклад слова "попкорн" з’являвся ще у 90-х, пише видання "РБК-Україна". "Попкорн" у серіалі "Альф" перекладали як "баранці". Трапляються в українській мові й інші варіанти:

  • повітряна кукурудза — найближчий за змістом та найпоширеніший переклад, 

  • баханці – походить від слова "бахнути", тобто вибухнути — зерно кукурудзи при нагріванні саме так і розкривається,

  • кукурудзянці — лагідна форма, яка вживається у розмовному варіанті,

  • бубунці — за аналогією зі звуком "бубух", коли кукурудза лускається,

  • лусенці — утворене від слова "луска", що описує процес вибуху зерна,

  • вибуханці або пухкозерня — рідковживані, але цілком вірогідні українські варіанти, які пропонують мовні ентузіасти.

І хоча слово “попкорн” закріпилося як допустиме іншомовне слово, в офіційних та навчальних текстах частіше рекомендують вживати "повітряна кукурудза".

Мовознавці наголошують, що не варто нехтувати українськими відповідниками, навіть якщо іншомовні слова уже прижилися. Використання українських слів збагачує мову та дозволяє висловлюватися гнучкіше. 

"Тож наступного разу, коли підете в кіно, можете сказати касиру: "Будь ласка, мені великий стакан баранців". І подивитися на реакцію", — радить видання. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, яке українське слово не зможе вимовити жоден росіянин — і це не паляниця.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rbc.ua/rus/entertainment/k-ukrayinskoyu-pravilno-skazati-popkorn-i-1761956004.html
Теги:

Новини

Всі новини