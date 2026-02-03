logo

Как сказать "попкорн" по-украински: неожиданные варианты удивят многих
commentss НОВОСТИ Все новости

Как сказать "попкорн" по-украински: неожиданные варианты удивят многих

Интересные варианты перевода на украинский язык слова "попкорн"

3 февраля 2026, 13:16

Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Попкорн – хорошо известная закуска, которую употребляют чаще в кинотеатре или готовят дома к просмотру фильма. Слово "попкорн" взято из английского (popcorn — "взрывная кукуруза") и уже закрепилось в украинских словарях как допустимое иноязычное слово. Однако языковеды предлагают интересные варианты перевода.

Как сказать "попкорн" по-украински: неожиданные варианты удивят многих

Попкорн. Иллюстративное фото

Языковед Ольга Багний отметила, что украинский перевод слова "попкорн" появлялся еще в 90-х, пишет издание "РБК-Украина". "Попкорн" в сериале "Альф" переводили как "баранці". Случаются в украинском языке и другие варианты:

  • повітряна кукурудза - самый близкий по содержанию и самый распространенный перевод,

  • баханці – происходит от слова "бахнуть", то есть взорваться — зерно кукурузы при нагревании именно так и раскрывается,

  • кукурудзянці - кроткая форма, которая употребляется в разговорном варианте,

  • бубунці - по аналогии со звуком "бубух", когда кукуруза лопается,

  • лусенці - образованное от слова "луска", описывающее процесс взрыва зерна,

  • вибуханці або пухкозерня – редкоиспользуемые, но вполне вероятные украинские варианты, которые предлагают языковые энтузиасты.

И хотя слово попкорн закрепилось как допустимое иноязычное слово, в официальных и учебных текстах чаще рекомендуют употреблять "повітряна кукурудза".

Языковеды отмечают, что не стоит пренебрегать украинскими соответствиями, даже если иноязычные слова уже прижились. Использование украинских слов обогащает язык и позволяет выражаться более гибко.

"Итак, в следующий раз, когда пойдете в кино, можете сказать кассиру: "Пожалуйста, мне большой стакан баранців". И посмотреть на реакцию", — советует издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое украинское слово не сможет произнести ни один россиянин – и это не паляниця.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/entertainment/k-ukrayinskoyu-pravilno-skazati-popkorn-i-1761956004.html
