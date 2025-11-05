Як сказати “не умничай” українською: найкращі варіанти

Рубрики
Російський вираз “не умничай” часто вживається у побутовій мові. Так часто говорять старші люди молодшим, вказуючи що вони поводяться надто розумно, дають зайві поради або втручаються в ситуацію.
В українській мові немає прямого перекладу сталого виразу "не умничай", однак існують відповідники, якими можна замінити цю фразу, пише видання “ТСН”.
Саме слово “умничать” українською можна сказати - мудрячити, химерити, вимудровувати, розумувати, мудрагелити. У російсько-українському словнику складної лексики Святослава Караванського названі й інші варіанти перекладу слова "умничать": хитрувати, мудрувати, вигадувати.
Також замінити вираз “не умничай, можна фразеологізмами:
“Не роби себе вчителем”,
“Не витрублюй на всю округу”,
“Не мудри в кухні”,
“Не лізь із дурною головою”,
“Не тягни ковдру на себе”,
“Не розмовляй, як кіт об холодну кашу”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що не всі українці можуть знайти правильний відповідник російського виразу в українській мові. Губляться навіть ті, хто добре знає українську. До таких виразів належить російське "так точно". Вираз використовувався у військовій лексиці, а потім перейшов і в побутову.
Мовознавці зазначають, що варто розрізняти: в армії — одне, у розмові — зовсім інше.