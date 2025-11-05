logo_ukra

Як сказати “не умничай” українською: найкращі варіанти

Варіанти українською російського виразу “не умничай”

5 листопада 2025, 19:20
Російський вираз “не умничай” часто вживається у побутовій мові. Так часто говорять старші люди молодшим, вказуючи що вони поводяться надто розумно, дають зайві поради або втручаються в ситуацію. 

В українській мові немає прямого перекладу сталого виразу "не умничай", однак існують відповідники, якими можна замінити цю фразу, пише видання “ТСН”.

Саме слово “умничать” українською можна сказати -  мудрячити, химерити, вимудровувати, розумувати, мудрагелити. У російсько-українському словнику складної лексики Святослава Караванського названі й інші варіанти перекладу слова "умничать": хитрувати, мудрувати, вигадувати.

“За бажання фразу можна перекласти як "не вигадуй", "не хитруй", "не мудруй". Також цікавим сталим виразом є "не вчи вченого". Також здавна існують і приказки, які можна використовувати в такому разі: "Не вчи вченого їсти хліба печеного" або "Не будь такий розумний, як твого батька діти", — пише видання. 

Також замінити вираз “не умничай, можна фразеологізмами: 

  • “Не роби себе вчителем”,

  • “Не витрублюй на всю округу”,

  • “Не мудри в кухні”, 

  • “Не лізь із дурною головою”,

  • “Не тягни ковдру на себе”, 

  • “Не розмовляй, як кіт об холодну кашу”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що не всі українці можуть знайти правильний відповідник російського виразу в українській мові. Губляться навіть ті, хто добре знає українську. До таких виразів належить російське "так точно". Вираз використовувався у військовій лексиці, а потім перейшов і в побутову. 

Мовознавці зазначають, що варто розрізняти: в армії — одне, у розмові — зовсім інше.



